"บิ๊กต่าย" เสนอ 3 แนวทางปราบสแกมเมอร์ กลางที่ประชุมบิ๊กตำรวจอาเซียน เน้นร่วมมือไร้พรมแดน-อบรมดิจิทัล-คุ้มครองเหยื่อ

ผบ.ตร.เสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ ต่อที่ประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ร่วมมือแบบไร้พรมแดน-ยกระดับศักยภาพ อบรมดิจิทัล-คุ้มครองเหยื่อ-ดำเนินคดีคนผิด ชี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงเปรียบเหมือนค้าทาสรูปแบบใหม่
วันที่ 4 พ.ย. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 (The 43rd ASEANAPOL Conference) ว่า ขณะนี้อาชญากรรมทางออนไลน์เป็นระบบแสวงหาประโยชน์ขนาดใหญ่ที่มีการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่เพียงขบวนการฉ้อโกง แต่เป็นเครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนที่ล่อลวงผู้หางานจากทั่วโลกมากักขังและบังคับให้ทำงานในศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งอาชญากรรมนี้ได้กลายเป็นฉากหน้าการกระทำที่ครบวงจร และผู้ตกเป็นเหยื่อเปรียบเป็นการค้าทาสรูปแบบใหม่
ดังนั้น ต้องมองปัญหานี้เป็นวิกฤติการค้ามนุษย์ ซึ่งต้องร่วมมือกันแบบไร้พรมแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเสนอความร่วมมือหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย
1. การเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติการแบบข้ามพรมแดน ซึ่งต้องยกระดับความร่วมมือ โดยมีการแลกเปลี่ยนข่าวปลอมแบบเรียลไทม์ด้วยการจัดทำมาตรฐานการสืบสวนที่สอดคล้องกัน พร้อมกับวางระบบปฏิบัติการร่วมกันในการปราบปรามศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ และควรจะต้องจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ภายใต้กรอบ ASEANAPOL ระหว่างหน่วยงานไซเบอร์และร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานข้ามพรมแดน เพื่อสร้างช่องทางสื่อสารโดยตรงและวางแผนการปฏิบัติงานข้ามพรมแดน
2. ยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัล โดยประเทศสมาชิกควรจัดตั้งศูนย์อบรมเฉพาะทางด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ พร้อมกับพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารไซเบอร์ในระดับภูมิภาคร่วมกัน เพื่อให้สามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล รูปแบบการฉ้อโกงต่าง ๆ และ IP ต้องสงสัยได้
3. การคุ้มครองเหยื่อและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ซึ่งเหยื่อจะแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ผู้ถูกฉ้อโกงและผู้ถูกบังคับให้ฉ้อโกงผู้อื่น เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึกฝนให้สามารถคัดแยกระบบช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อ พร้อมทั้งจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ซึ่งข้อมูลคำให้การณ์ พยานหลักฐาน ต้องได้รับการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยกระบวนการคัดกรองเหยื่อที่มีประสิทธิภาพและกลไกส่งต่อหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือต่อไป