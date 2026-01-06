ป.จับสมาชิกสแกมเมอร์ตุ๋นข้ามโลก ลวงเหยื่อโอนเงินเกือบ 200 ล้าน

กองปราบบุกรวบสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ตุ๋นข้ามโลกอ้างเป็นตำรวจ กล่าวหาเอี่ยวคดีฟอกเงิน ก่อนข่มขู่ให้โอนเงินไปตรวจสอบยืนยันความบริสุทธิ์ เหยื่อหลงเชื่อสูญเงินเกือบ 200 ล้านบาท
วันนี้ ( 6 ม.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป.พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายยงยุทธ อายุ 29 ปี ตามหมายจับคดี “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ , เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันฟอกเงิน” ได้บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ทั้งนี้ นางเจนจิรา (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหาย เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (สอท.2) หลังมีคนร้ายเป็นหญิง โทรศัพท์มาหาขณะตนอยู่ที่รัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ หลอกผู้เสียหายว่า มีการเปิดหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้ชื่อของผู้เสียหายแล้วนำไปกระทำผิดกฎหมาย
ต่อมามีคนร้ายเป็นชายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ โทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มากล่าวหาว่าเหยื่อทำผิดกฎหมายฟอกเงิน พร้อมแสดงข้อความ รวมถึงรูปภาพที่ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน อาทิ สมุดบัญชีธนาคารต่าง ๆ ที่ระบุชื่อผู้เสียหาย ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ ก่อนหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปให้ตรวจสอบหลายครั้ง โดยโอนจากบัญชีธนาคารของผู้เสียหายในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย ไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้าย รวมเป็นเงินประมาณ 198,859,414 บาท โดยโอนมาเข้าบัญชีธนาคารของผู้ต้องหารายนี้ จากนั้นได้มีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารของผู้ต้องหารายอื่น ๆ ซึ่งจากการสอบสวนพบกลุ่มผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุในคดีนี้ทั้งหมดกว่า 75 คน และมีการขอออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว จนกระทั่งเข้าจับกุมนายยงยุทธได้ดังกล่าว
สอบสวน นายยงยุทธ ให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง แต่ขอให้การปฎิเสธว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.2 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป