ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลวัต เขต 4 นนทบุรี แจ้งตร.ป้ายหาเสียง ในพื้นที่ถูกทำลาย

ผู้สมัคร ส.ส. หญิง 1 เดียว ในเขต 4 พรรคพลวัต จังหวัดนนทบุรี แจ้งความมือดีทำลายป้ายหาเสียง ใช้ของมีคมกรีดใบหน้า
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 69 น.ส.ปุญชรัสมิ์ บุญมา หรือเหมียว อายุ 30 ปี ผู้สมัคร สส. เขต 4 (เบอร์ 4) จังหวัดนนทบุรี พรรคพลวัต ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด หลังพบป้ายหาเสียง ขนาดความกว้าง 60 ซม. สูง 2.40 เมตร ที่ติดอยู่บริเวณหน้าเต็นท์ขายรถมือสองแห่งหนึ่ง แยกสวนสมเด็จ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ถูกทำลายในลักษณะกรีดขาดด้วยของมีคม เน้นเฉพาะบริเวณใบหน้าของผู้สมัคร พังเสียหาย
ภาพจากกล้องวงจรปิด วันที่ 5 ม.ค. 69 เวลาประมาณ 06.02 น. จับภาพบริเวณจุดติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัคร พบชายปริศนา อายุประมาณ 40-45 ปี สวมเสื้อยืดสีเขียว ใส่กางเกงขาสามส่วนสีดำ เดินวนเวียนอยู่บริเวณป้ายรถเมล์ ก่อนจะเดินไปที่ป้ายหาเสียง นำของมีคมกรีดบริเวณใบหน้าของผู้สมัครบนป้ายและเดินหายไป
จากการสอบถาม น.ส.ปุญชรัสมิ์ หรือเหมียว กล่าวว่า ตนได้มีการติดป้ายหาเสียงตั้งแต่ก่อนวันที่ 4 ม.ค. 69 ต่อมาวันที่ 5 ม.ค. ช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.24 น. ตนได้ขึ้นรถแห่เพื่อหาเสียงและผ่านมาพบว่าป้ายถูกทำลาย จึงได้ให้ทีมงานถอดป้ายกลับ และวันนี้ได้นำป้ายใหม่มาติดตั้งแทน ซึ่งตนรู้สึกตกใจไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดกับตน เพราะเพิ่งเคยมาลงสมัคร สส. ครั้งแรก และเป็นผู้หญิงคนเดียวในเขต 4 ที่ลงสมัคร สส. ในครั้งนี้ เบื้องต้นได้เดินทางเข้าแจ้งความไว้แล้วเรียบร้อย ตนพยายามมองโลกในแง่ดี แต่ก็คิดว่าคงเป็นการกลั่นแกล้งช่วงหาเสียง อยากขอความเห็นใจว่าอย่ามาทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครเพราะมีความผิดกฎหมายในคดีอาญา มีโทษปรับและจำคุกด้วย หากป้ายหาเสียงของตนกีดขวางการสัญจรทางเท้าของประชาชน สามารถแจ้งกับตนได้ หรือแจ้งผ่านทางพรรคพลวัตได้เลย เราอยากการเมืองอย่างสร้างสรรค์และบริสุทธิ์ โปร่งใส หากทำให้ประชาชนเดือดร้อนสามารถแจ้งมาได้เลยเราจะรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้ทันที ตนอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่มาก่อเหตุทำลายป้ายหาเสียงของตนทำไปทำไม เพราะตนไม่เคยมีศัตรูที่ไหน ตนตั้งใจทำการเมืองด้วยความตั้งใจในการพัฒนาบ้านเมือง หากทราบว่าเป็นใครก็อยากพูดคุยด้วยกัน
นายสายชล สุขเกษม อายุ 46 ปี ผู้ช่วยผู้สมัคร สส. เขต 4 นนทบุรี / ประธานศูนย์พรรคพลวัต เขต 4 จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อยากให้ทุกพรรคทำการเมืองที่สร้างสรรค์ นโยบายของพรรคพลวัตเราเน้นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และปากท้องประชาชน เราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในเมืองไทย อยากให้การเมืองเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับพี่น้องประชาชน การตัดสินใจในการเลือก สส. คือพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว การเลือกตั้งครั้งนี้ คุณเหมียว คือผู้สมัคร สส. เขต 4 (เบอร์ 4) จังหวัดนนทบุรี พรรคพลวัต อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้มากๆ เราเป็นพรรคใหม่ก็อยากให้ช่วยสนับสนุนกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป