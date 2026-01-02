“ผู้การฯนนท์” ลุยเข้มวินัยจราจร ลงพื้นที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอลล์-สถานบันเทิง ช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อคืนที่ผ่านมา (วันที่ 1 ม.ค. 69) พล.ต.ต.เดชระพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด, พ.ต.ท.ก้องพิสิษฐ์ พฤกษาชีวะ รอง ผกก.ป.สภ.ปากเกร็ด, พ.ต.ท.ฐาปนพงษ์ พึ่งมี สว.จร.สภ.ปากเกร็ด, พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด และเข้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด ได้ร่วมกันระดมปล่อยแถวออกตรวจสอบสถานบันเทิงในวันเคาท์ดาวน์ ปีใหม่ 2569 ตามนโยบาย “เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ” เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในวันสุดท้ายของปี และเทศกาลปีใหม่ ได้มีการตั้งจุดสกัดด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ กับใบอนุญาตขับขี่ หากฝ่าฝืนจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สังสรรค์ในวันปีใหม่เน้นความปลอดภัยไว้ก่อน
จากการสอบถาม พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด กล่าวว่า ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในส่วนของ สภ.ปากเกร็ด เราได้มีการสุ่มตรวจสถานบันเทิงและด่านจุดสกัด ถ้าไปสังสรรค์มากลับห้ามขับรถ ทางพื้นที่สภ.ปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มีการตั้งจุดสกัดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงอยากประชาสัมพันธ์และอยากแนะนำให้เมาแล้วอยู่ในกรอบพื้นที่ ถ้ามีการดื่ม เน้นย้ำว่าห้ามขับรถโดยเด็ดขาด เพราะประชาชนที่ดื่มสังสรรค์ช่วงปีใหม่จะดื่มกันทั้งคืน ส่วนเรื่องสถานบันเทิงในพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีประชาชนจำนวนมากเข้ามากินเลี้ยงท้ายปี และช่วงเทศกาลปีใหม่