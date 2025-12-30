ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ผนึก ผบ.เรือนจำ นำทีมจู่โจมค้นเรือนจำ ป้องกันยาเสพติด-มือถือ-สิ่งของต้องห้าม รับปีใหม่ 2569

กาญจนบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด นำกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษ รับเทศกาลปีใหม่ 2569 ป้องกันการลักลอบนำยาเสพติด อาวุธ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้าม ย้ำเดินหน้า “เรือนจำสีขาว” สร้างความเชื่อมั่นให้สังคม
เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้( 30 ธ.ค.) ที่เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติด อาวุธ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำ
การปฏิบัติการครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แบ่งกำลังเป็นชุดจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนนอนผู้ต้องขัง โรงงานฝึกวิชาชีพ โรงเลี้ยงอาหาร และพื้นที่เป้าหมายภายในเรือนจำอย่างละเอียด โดยมีนางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำ นำพาการตรวจค้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การตรวจค้นครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมราชทัณฑ์ ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สร้างเรือนจำให้เป็น “เรือนจำสีขาว” ปราศจากยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ
จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด ไม่พบการลักลอบนำยาเสพติด อาวุธ โทรศัพท์มือถือ หรือสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด ถือเป็นการตอกย้ำมาตรการด้านความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อระบบการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี