แรงงานพม่าไหว้พระแทนกลับบ้าน!แห่ทำบุญวัดผาซ่อนแก้ว เขาค้อ รอรับปีใหม่แน่น

เพชรบูรณ์-นักท่องเที่ยวแห่เยือนวัดผาซ่อนแก้วบนเขาค้อ โดยเฉพาะแรงงานเมียนมาเลือกไหว้พระแทนกลับบ้านช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ พากันขอพรพระพุทธเจ้า 5 พระองค์คึกคัก ท่ามกลางการดูแลของตำรวจท่องเที่ยว
วันนี้ (30 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดผาซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังได้มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเดินทางไปเยือนเป็นจำวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าเพื่อกราบสักการะพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ามองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ได้แต่ไกล เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นและทัศนียภาพของขุนเขาที่งดงามเป็นเอกลักษณ์
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่านักท่องเที่ยวที่ไปเยือนส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางไปถึงวัดตั้งแต่เช่ามืด โดยทั้งหมดตัดสินใจไม่ได้เดินทางกลับประเทศเมียนมาช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.2568 ไปจนถึงวันที่ 4 ม.ค.2569แต่เนื่องจากนับถือศาสนาพุทธจึงได้เดินทางไปเยือนวัดผาซ่อนแก้วตั้งแต่เช้ามืดเพื่อกราบปไหว้พระพุทธรูปพระเจ้า 5 พระองค์ตามประเพณี
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนำโดย พ.ต.ท.อรรถพล เจริญพร ร.ต.ท.สนั่น ดวงประทุม ด.ต.ยศวาริช ยามวัน นำกำลังคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำด้านการจราจรเพื่อรองรับปริมาณผู้มาเยือนวัดผาซ่อนแก้วซึ่งเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่วันละกว่า 2,000 คน
นักท่องเที่ยวชาวเมียนมาคนหนึ่ง กล่าวว่าพวกตนไม่ได้กลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่จึงเลือกใช้โอกาสนี้มาทำบุญ สวดมนต์ และขอพรที่วัดผาซ่อนแก้วแทน โดยเชื่อว่าการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำบุญและตั้งจิตอธิษฐานจะช่วยเสริมขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตสู่ปี 2569 ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ให้ความสำคัญกับการทำบุญ ความสงบทางใจและความเป็นสิริมงคล.