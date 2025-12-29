เกาะล้าน คึกคักรับหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569

ศูนย์ข่าวศรีราชา – เกาะล้านคึกคักรับหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่ต่อคิวใช้บริการเรือโดยสารและสปีดโบ๊ทตลอดทั้งวัน ด้านผู้ให้บริการ-เจ้าหน้าที่ เน้นย้ำสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง
วันนี้ ( 29 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางไปยังเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าคึกคักตลอดทั้งวัน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พากันต่อคิวรอใช้บริการเรือโดยสารและ สปีดโบ๊ทที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ตั้งแต่ช่วงเช้าในช่วงหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569
โดยนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มเดินทางมากันเป็นครอบครัวและหมู่คณะ บางส่วนระบุว่าตั้งใจมาพักผ่อน เล่นน้ำทะเล และสัมผัสบรรยากาศชายทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่ง เกาะล้าน ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ขณะที่เจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการเรือโดยสาร ได้เน้นย้ำในเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง ลดความเสี่ยงระหว่างการโดยสารเรือ และสร้างความเชื่อมั่น รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่