ป.รวบมือปืนปัตตานีบุกยิงพ่อค้ารถมือสองดับ สารภาพแค้นถูกหลอกขายรถ

กองปราบสะกดรอยตามรวบมือปืนโหดบุกยิงพ่อค้ารถมือสองดับหน้าบ้านพัก เจ้าตัวสารภาพแค้นถูกหลอกขายรถไม่ตรงปก
วันนี้ ( 3 พ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายยาลาลูดิง อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.294/2552 ลงวันที่ 23 เม.ย. 52 ข้อหา “ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ,พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านฯ” ได้บริเวณริมถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้เมื่อปี 52 นายยาลาลูดิง ได้ร่วมกับเพื่อนอีกราย ก่อเหตุบุกใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่ นายแวเตะ จนเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งมาจากเรื่องซื้อขายรถมือสอง ก่อนจะหลบหนีไป หลังเกิดเหตุตำรวจ สภ.หนองจิก ได้รวบพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ แต่ด้วยความที่นายยาลาลูดิง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โยกย้ายปรับเปลี่ยนที่ซ่อนตัวตลอดเวลา ทำให้การติดตามตัวเป็นไปได้ยาก จึงสามารถหลบหนีคดีได้เรื่อยมาเป็นเวลากว่า 16 ปี กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าปัจจุบันผู้ต้องหารายนี้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนนายยาลาลูดิง ให้การรับสารภาพ ก่อนเกิดเหตุได้ตกลงซื้อรถมือสอง 1 คัน จากนายแวเตะ ผู้ตายในราคา 100,000 บาท แต่พอได้รถมาแล้วกลับพบว่าสภาพรถไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ จึงพยายามสอบถาม แต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยง จึงเกิดความโมโหตัดสินใจบุกยิงเสียชีวิต จากนั้นได้หนีไปซ่อนตัวและใช้ชีวิตแบบเงียบ ๆ อยู่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่ระยะนี้ตนเกิดป่วยเป็นโรคหัวใจ จึงตัดสินใจย้ายมาหลบซ่อนตัวอยู่ใน จ.ภูเก็ต แทน กระทั่งมาถูกจับกุมตัวได้ดังกล่าว จึงนำตัวส่ง สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป