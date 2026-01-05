เพื่อไทยตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง หวังช่วย กกต.ทำงานให้เข้มแข็ง พบเก็บบัตร ปชช.แจ้งได้ทันที

เพื่อไทยตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง หวังช่วย กกต. ทำงานให้เข้มแข็ง เผยหากพบเก็บบัตรประชาชนลงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต - ปชช. หากพบเห็น แจ้งเบาะแสได้ทุกช่องทาง
วันที่ 5 ม.ค.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะ ผอ.ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายกฤช เอื้อวงศ์ เลขาฯศูนย์ แถลงข่าวเปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนความหวังให้มีการเมืองที่สร้างสรรค์ ต้องการทราบนโยบายที่แต่ละพรรคต้องการส่งมอบให้ประชาชน พรรคเพื่อไทย คาดหวังว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ และยังมีความผิดหวังในการกระทำที่อยู่นอกเหนือกรอบกฎหมาย ไม่เหมาะสมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งการทำลายป้ายหาเสียง การแสดงความคิดเห็นหมายเลขผู้สมัครปลอม และกรณีจังหวัดนครนายก ที่มีการขัดขวางไม่ให้พรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครได้ แต่อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยยังมีความพร้อมในผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่ออยู่
นายศึกษิษฏ์ กล่าวอีกว่า ตนเองค่อนข้างแปลกใจ ที่ยังมีพรรคการเมืองบางพรรค ยังป้ายสีประชาชนว่าเป็นสีเทา หรือดูถูกสิทธิ และความสามารถของประชาชนในการเลือกตัวแทนของตนหรือไม่ เร่งยัดเยียดจัดตั้งรัฐบาล เหมือนเสียงเลือกของประชาชนไม่มีความหมาย ทำเหมือนเสียงของประชาชนที่โหวตให้พรรคตัวเอง มีคุณค่ามากกว่าพรรคอื่น และเป็นที่น่าเสียดายที่การเมืองไม่สามารถทำอะไรได้อย่างสร้างสรรค์ จึงอยากเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองกลับมาหาเสียงด้วยนโยบายจะดีกว่า โดยพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าสื่อสารนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่เราอยากจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส เราจึงจัดตั้งส่งรับแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง สส. ด้วย
ด้านนายชูศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ตนในฐานะรองหัวหน้าพรรค และเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทย ให้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เรามีความคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ในวันที่ 8 ก.พ. ขณะนี้อยู่ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สภาพการเมืองที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ พรรคเพื่อไทยมีความเชื่อว่า คงเป็นการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบ
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ที่น่าห่วงคือการใช้ปัจจัยเช่น ปัจจัยเรื่องเงิน เป็นปัจจัยในการหาเสียงเลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม มีการซื้อเสียงซื้อตัวกันเป็นที่ทราบกันดีโดยโดยทั่วไปในขณะนี้
นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ และได้ตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย โดยมีตนเป็นผู้อำนวยการศูนย์ มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยทีมงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว และเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องการเลือกตั้งมาร่วมทำงานเป็นคณะกรรมการประมาณ 11 คน
โดยศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งส่วนนี้จะทำหน้าที่รับเรื่องราวที่แจ้งมาจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงสื่อมวลชน พี่น้องประชาชน สามารถแจ้งมาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งประพฤติผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เมื่อรับเรื่องแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่มาช่วยกลั่นกรองเรื่องว่ามีมูลความจริง หรือมีพยานหลักฐานแน่นหนา เราจะดำเนินการตามขั้นตอน เช่น แจ้งต่อพนักงานสอบสวนให้มีการสอบสวน หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการไต่สวน รวมถึงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนให้ทราบพฤติกรรม เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง ถ้าทำได้เช่นนี้ทำให้การทุจริตการเลือกตั้งเป็นไปได้ยาก ต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นตามกระบวนการ
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งรายชื่อตัวแทนของตน แต่ละเขตเลือกตั้งมาที่พรรคเพื่อไทยว่าใครจะเป็นผู้รายงานเหตุการณ์ต่อการทุจริตเหตุการณ์เลือกตั้ง ขอให้ส่งมาทั้ง 400 เขต นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งกรุณาแจ้งมาที่ศูนย์ตามขั้นตอน
นายกฤช ได้อธิบายการทำงานของศูนย์ ว่า เมื่อมีผู้สมัคร หรือประชาชนได้รับรับทราบ พบเห็นเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะการทุจริต หรือกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุเหตุการณ์ทุจริตมาได้ตามช่องทางต่าง ๆ และเมื่อมีการแจ้งเข้ามาในระบบ ก็จะมีการส่งข้อมูลทั้งหมดเข้ามายังศูนย์รับแจ้งเบาะแส ซึ่งจะมีคณะทำงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งกฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายอื่น มีการกลั่นกรองข้อมูลที่รับแจ้ง โดยหากพบว่า ข้อมูลที่รับแจ้งเข้ามาไม่มีมูลเพียงพอ ก็จะส่งกลับไปเก็บเป็นสถิติ แต่หากมีมูลจะแยกเป็นประเภท ถ้ามีหลักฐานชัดแจ้ง เช่น ชื่อผู้ร้อง เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต ระบุเหตุการณ์วันเวลา และสถานที่ที่กระทำความผิดชัดแจ้ง มีพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือมีคลิปเสียง ภาพถ่าย ปรากฎชัดแจ้ง เราจะมีการดำเนินการส่งกลับไปที่ตัวผู้สมัคร หรือทีมงานของผู้สมัคร หรือผู้แจ้งเพื่อให้ไปดำเนินการ คือ การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ที่สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการความผิดอาญา และการร้องคัดค้านต่อสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่นั้น ก่อนที่จะส่งข้อมูล ให้โฆษกแถลงข่าวเพื่อช่วยติดตามสถานการณ์อีกครั้ง
ทั้งนี้ หากข้อมูลที่มีมูล แต่หลักฐานยังไม่ชัดแจ้งเพียงพอ เราจะมีการส่งกลับไปที่ผู้สมัคร หรือทีมงานผู้สมัคร เพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือปรามการ กดดัน ไม่ให้เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นอีกในพื้นที่นั้น
นายกฤช กล่าวต่อว่า เรามีระบบการรับแจ้งหลายช่องทางโทรสายด่วน 090-9719404 หรือสแกนผ่าน QR Code และเว็บไซต์ของคุณเพื่อไทย หรือเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทยก็ได้ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับทั้งสิ้น และเมื่อได้บันทึกข้อมูลมาหมดแล้ว ก็ยืนยันการแจ้งเหตุ และข้อมูลทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบ
ส่วนมีรายงานเรื่องทุจริตมาบ้างหรือไม่ นายกฤช กล่าวว่า มีบ้าง แต่ยังไม่ได้เข้ามาในระบบอย่างเป็นทางการ ตอนนี้เรากำลังรวบรวมอยู่ เช่น ได้ยินข่าวมาว่าในบางจังหวัดในภาคอีสาน มีการรวบรวมบัตรประชาชน และนำไปลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ซึ่งกำลังสืบหาความจริงอยู่ ว่ามีในพื้นที่ไหนบ้าง และหากพบเห็นที่มีความผิดปกติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมประชาชนไปดำเนินการช่วยแจ้งเข้ามาในระบบด้วย
ส่วนการตั้งศูนย์ในลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการก้าวก่ายการทำงานของ กกต. หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า คงไม่ใช่ กกต. ก็ทำหน้าที่ไป แต่ตรงกันข้าม ถ้ามองอีกมุมนึง เราอาจจะเป็นกลไกในการช่วย กกต. ด้วยซ้ำ การเลือกตั้ง ปี 66 ทุกคนคงทราบดีว่ายังไม่มีใบเหลือง หรือใบแดงสักใบ เราอาจจะถือโอกาสนี้ช่วย กกต. ให้ทำงานให้เข้มแข็งขึ้น