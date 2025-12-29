พรรคส้มวุ่นซ้ำ! ทีมงานผู้สมัครไปพังป้ายหาเสียงพท. เจ้าตัวโบ้ยบริษัทรับจ้างติดป้ายโร่ลงบันทึกประจำวัน

พรรคส้มวุ่นอีก! ทีมงานไปพังป้ายหาเสียง “เพื่อไทย” ด้าน “ก่อเกียรติ” ผู้สมัคร แจงวุ่น เป็นแค่บริษัทรับจ้างติดป้าย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น โร่ลงบันทึกประจำวันแล้วเรียบร้อย
วันนี้ (29ธ.ค.) นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ ผู้สมัคร สส.กทม.พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงกรณีกรณีที่ทีมงานหาเสียงพรรคประชาชนพังป้ายผู้สมัคร สส.กทม. พรรคเพื่อไทยว่า ฮา-ก่อเกียรติ ไป สน.ลงบันทึกประจำวัน บริษัท-คนงานรับจ้างติดป้าย ย้ำขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างรุนแรง พร้อมขอโทษ ไอซ์-พงศกร หากพบการทำลายป้ายอีกสามารถติดต่อได้ตลอด
นายก่อเกียรติ ระบุว่า จากกรณีที่คุณพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดมีภาพปรากฏว่าทีมงานของผมทำลายป้ายของคุณพงศกร และนำป้ายของผมไปติดแทน
ก่อนอื่น ผมต้องขออภัยคุณ พงศกร เป็นอย่างสูงถึงข้อผิดพลาดในการทำงานของผู้รับจ้างติดป้ายหาเสียงที่ผมได้ว่าจ้างจากบริษัทที่รับติดป้ายซึ่งไม่ได้เป็นทีมงานหรือผู้ช่วยหาเสียงแต่อย่างใด เป็นเพียงผู้รับจ้างงานเท่านั้น
ผมขอชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา ดังต่อไปนี้
จากคลิปวิดีโอที่ปรากฏ บุคคลที่กระทำการดังกล่าว ไม่ใช่ทีมงาน และไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผม แต่เป็นพนักงานของบริษัทที่ผมว่าจ้างให้ดำเนินการติดตั้งป้าย ซึ่งผมไม่ได้รู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัว โดยมีหลักฐานการว่าจ้างและการวางเงินมัดจำอย่างชัดเจน
ก่อนการติดตั้งป้าย ผมได้กำชับบริษัทผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดว่า ห้ามติดขวางทางเดินประชาชน ห้ามกีดขวางการจราจร และ ห้ามแตะต้องหรือรบกวนป้ายของผู้สมัครรายอื่นโดยเด็ดขาด
แม้จะมีการกำชับอย่างชัดเจน แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่สบายใจและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ผมได้ถอดบทเรียนแล้วว่าทุกครั้งที่มีการจ้างงาน ต้องมีทีมงานของผมเข้าไปควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก
และเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ผมได้เข้าลงบันทึกประจำวันที่ สน.ลาดพร้าว แล้วว่าผมและทีมงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด และพร้อมให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายสำหรับผู้กระทำความผิดในการทำลายป้ายหาเสียง
ผมและพรรคประชาชนมีจุดยืนในการหาเสียงว่าควรเป็นการแข่งขันทางนโยบาย ไม่ใช่การใส่ร้ายกัน และผมขอยืนยันว่า ผมไม่เคยสนับสนุน และไม่เห็นด้วยกับการทำลายป้ายของใครทั้งสิ้นครับ