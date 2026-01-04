ตร.ท่องเที่ยวลุยจัดระเบียบ "ช่างภาพเจ้าถิ่น" วัดอรุณฯ กีดกันนักท่องเที่ยว หวั่นทำลายภาพลักษณ์

ตร.ท่องเที่ยวลงพื้นที่แก้ปัญหาช่างภาพเจ้าถิ่นวัดอรุณฯ หลังโซเชียลร้องพฤติกรรมกีดกันนักท่องเที่ยว สั่งจัดระเบียบพื้นที่ถ่ายภาพ ป้องกันกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย นัดวางมาตรการร่วมกับวัด 5 ม.ค.นี้
วันนี้ (4 ม.ค.) ว่าที่ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ เอนสาร ผกก.1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1 เปิดเผยกรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มช่างภาพเจ้าถิ่น บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งมีลักษณะกีดกันนักท่องเที่ยวรายอื่นออกจากพื้นที่สาธารณะ เพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ว่าจ้างของตนเอง ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศอย่างรุนแรง ว่า ล่าสุด พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายและสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวไทย โดยมอบหมายให้ตนเอง ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในทันที
ว่าที่ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบตัวแทนวัดอรุณฯ เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทางวัดในการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ถ่ายภาพ และการทำงานของกลุ่มช่างภาพภายในวัดให้เป็นระบบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากตัวแทนช่างภาพภายในวัดอรุณฯ ให้ร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุภาพ เป็นมิตร และไม่สร้างความเดือดร้อน เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ในวันที่ 5 มกราคม 2569 จะมีการประชุมร่วมระหว่างตำรวจท่องเที่ยวกับคณะกรรมการวัดอรุณฯ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นมาตรการป้องกันปัญหาในระยะยาว และไม่ให้เหตุลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก