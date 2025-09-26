“ธรรมนัส” ตั้งเป้าดึงจีนเที่ยวไทย 2 ล้าน คนใน 4 เดือน จับมือ ตร.ท่องเที่ยว ตั้งศูนย์ช่วยเหลือใช้ระบบ AI Detect

“ธรรมนัส” ตั้งเป้าดึง นทท.จีนเที่ยวไทย 2 ล้านคน ภายใน 4 เดือน ด้าน “อรรถกร” เผย จับมือ ตร.ท่องเที่ยว ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ใช้ระบบ AI Detect สร้างความมั่นใจช่วง High Season และการแข่งขันซีเกมส์
วันนี้ (26 ก.ย.) เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพัฒน์พงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในช่วง 4 เดือนข้างหน้า รัฐบาลจะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจีน กลับมาเยือนไทยไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน ซึ่งการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญมาก รวมถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน
ด้าน นายอรรถกร ระบุเพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้ง โดยตั้งเป้าให้จำนวนใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ ยังเน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ
สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย ตำรวจท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมตลอด High Season โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ทำงาน 24 ชั่วโมง พร้อมแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police รองรับ 8 ภาษา รวมทั้งอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และรัสเซีย โดยมีฟังก์ชันแจ้งเหตุ สอบถามข้อมูล และปุ่ม SOS ส่งต่อไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในทุกจังหวัดและสถานีตำรวจพื้นที่
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กำชับให้ตำรวจท่องเที่ยวจัดทำสถิติเปรียบเทียบอาชญากรรมกับนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยใช้ระบบ AI Detect สแกนใบหน้าเชื่อมโยงหมายจับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติการณ์เสี่ยงก่ออาชญากรรม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทั้งนี้ การดำเนินงานจะมีการบูรณาการร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center: TAC) โดยมีเจ้าหน้าที่รวม 274 คน ครอบคลุม 79 แห่งทั่วประเทศ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวและการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่จะจัดขึ้นในช่วงไฮซีซัน