ธรรมะ ปะทะ หมอผี! “กิ๊ก มยุริญ” เผยปม “หมอบี” เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร “หมอปลา” สวน เวรย่อมระงับด้วยการถีบหน้าอีเวร!

“กิ๊ก มยุริญ” ฮีลใจชาวพุทธ ปมเงินวัดพระบาทน้ำพุ เผยเคยสัมภาษณ์ “หมอบี” เชื่อมีความพิเศษจริง ด้าน “หมอปลา” เปิดวอร์หมอบี อัดของปลอม กิ๊กดึงสติเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร แต่หมอปลาสวน เวรย่อมระงับด้วยการถีบหน้าอีเวร! พร้อมแจงเคยพูดจะฆ่าตัวตายหาก “ลุงพล” ติดคุก
รายการ โหนกระแส วันที่ 15 ส.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ “กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” มาฮีลใจชาวพุทธ หลังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ และ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” รวมทั้งสัมภาษณ์ “มหาหมี ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา” รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม และ หมอปลา มือปราบสัมภเวสี
ปลาเพื่อนพล?
หมอปลา : ผมก็เคยมารายการพี่หนุ่ม ถ้าใครได้ดูคดีน้องชมพู่ อย่าอ่านแค่บรรทัดเดียว อ่านทุกบรรทัด เพราะเราเลิกคบตั้งนานแล้ว
แต่มีดิจิทัลฟุตปริ้นท์อยู่นะ?
หมอปลา : อันนั้นมันนานแล้ว ผมก็มาลาในรายการพี่นี่แหละว่าพลจ๋า เพื่อนขอลาก่อน
ไม่เอาแล้ว?
หมอปลา : ไม่เอาแล้ว เพราะเราไปรู้อะไร แล้วบักพลมันคุมไม่ได้ มันไม่เชื่ออะไรเลย
เขาติดคุกไปแล้ว รู้สึกยังไง?
หมอปลา : ก็ดีใจด้วย บักพลจะได้พักผ่อนบ้าง ไม่งั้นบักพลต้องตื่นแต่เช้ามาไลฟ์ยูทูปเบอร์ เอฟซีทำบุญวัดนี้วัดไหน ก็ว่าไป ก็ดีแล้วได้พักผ่อน
มีคนส่งมาว่าตอนนั้นพูดว่าถ้าพลผิดจะฆ่าตัวตาย?
หมอปลา : ดูตอนทีแรกดิ แล้วมาดูตอนทีหลัง ผมก็มารายการพี่นี่แหละ ที่ตัดขาดกันแล้ว ตอนนั้นบักพลยังไม่โดนจับนะ บักพลยังมีความสุขความเจริญอยู่นะตอนนั้น
ไม่ได้ออกตัวแทน เขามานั่งในรายการเทปพลจ๋าเพื่อนลาก่อน ตอนนั้นไม่เอาแล้ว?
หมอปลา : ไม่เอาแล้ว แล้วตอนนั้นพลก็ไม่ได้ติดคุกติดตะรางนะ ยังใช้ชีวิตชิลๆ อยู่เลย ที่เราตัดขาดกับบักพล เราพาทนายเกิดผลไปที่มุกดาหาร เพราะเราเจอคนที่เห็นบักพลอยู่บนเขา เพื่อเรียกบักพลมาคุยกับคนนี้ แต่คนนั้นเขาบอกว่าเขากลัว ก็เลยเอาทนายเกิดผลเข้าไป ถ้ามีปัญหาปั๊บจะให้บักพลมอบตัว แต่ถึงเวลาบักพลเท นั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราไม่ช่วยเขาต่อ เพราะเราเจอพยานที่เห็นเขาอยู่บนเขา
ฟอกตัวหรือเปล่าที่พูด?
หมอปลา : จะฟอกตัวอะไร ผมก็เคยมาพูดในรายการพี่แล้ว ตอนนั้นบักพลยังใช้ชีวิตชิลๆ
โอนนี่รับไม่ได้?
หมอปลา : รับไม่ได้ ผมเกลียดมาก การเปิดบัญชีรับบริจาค อาศัยบุญ ไม่รู้สิ ผมไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้ เพราะชีวิตผมช่วยเหลือคนมา ไม่เคยเปิดรับบริจาคเงินสักแดงเดียว ของก็ไม่ได้ขายแล้ว งานเยอะมาก ปราบผี ไปช่วยคนเหมือนเดิม
ไปกับหมอบีหรือเปล่า?
หมอปลา : หมอบีเขาปราบพระ เขาไม่ได้ปราบผี หมอบีเขาไม่มีเวลาสื่อวิญญาณช่วงหลัง เขาสื่อกับหลวงพ่ออลงกต
ในฐานะคร่ำหวอดเกี่ยวกับวิญญาณ หมอบีของจริงมั้ย?
หมอปลา : ของปลอม ผมไม่อยากมีปัญหากับหมอบีนะ มีเคสนึงที่จ.ชลบุรี ผมไปช่วยเหลือเคสนี้ เจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าเขาโดยไสยศาสตร์ ด้วยความสงสารผมก็ไป ผมก็บอกว่าไม่ใช่ไสยศาสตร์ ไม่มีเรื่องที่คุณเข้าใจเลย อีกหนึ่งเดือน หมอบีไปบ้านหลังนี้เฉยเลย พูดกระแนะกระแหนผม ผมไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แต่เจ้าของบ้านเขาเชื่อ และไปหาหมอบี
คุณไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เหรอ แล้วที่อ้วกคืออะไร?
หมอปลา : นั่นสัมผัสผี ไม่ได้สัมผัสไสยศาสตร์ มันแยกกันนะ ไสยศาสตร์เป็นมนต์ดำ ทำให้คนเป็นนี่เป็นโน่นได้ เรื่องเสกหนังควายเข้าท้องไม่เชื่อ แต่สำหรับผีเป็นชีวิตหลังความตาย ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ผมเชื่อตรงนั้น ผมต่อต้านไสยศาสตร์ ผมก็บอกครอบครัวนี้ แต่สุดท้ายหมอบีไปก็พูดกระแนะกระแหนผม เหมือนดิสเครดิตเรา
ประมาณคุณของปลอม ไม่ใช่ของจริงเหรอ?
หมอปลา : ประมาณนั้น
คุณแค้นฝังใจเขาหรือเปล่า?
หมอปลา : ก็หมั่นไส้ตั้งแต่คราวนั้นแล้ว ตัวมันเองก็ไม่เคยมาเจอผม
คุณเปิดวอร์อย่างนี้เลยเหรอ?
หมอปลา : บี กูหมั่นไส้มึง จบมั้ย ผมชัดเจน (หัวเราะ)
แม่ชี พี่ขอโทษที่เชิญมา?
กิ๊ก : ไม่ แต่หนูดีใจที่ได้เจอหมอปลา เห็นหมอปลาเยอะแยะ ฟังแล้วรู้ว่าหมอปลาเป็นคนมีธรรมะไม่ใช่อธรรมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะ
หมอปลา : คนไม่ชอบขี้หน้าเราคือคนเสียผลประโยชน์ทั้งนั้น ผมต่อต้านเรื่องนี้อยู่แล้ว
ไม่กลัวเขาฟ้องคุณเหรอ?
หมอปลา : ฟ้องอะไร มันเป็นความคิดเห็นผมส่วนตัว ก็ผมไม่ชอบเขา จะให้ผมบอกว่าชอบเขาเหรอ
เมื่อก่อนพูดงี้มั้ย?
หมอปลา : ผมชัดเจนอยู่แล้วว่าผมไม่ชอบเขา ผมพูดมานานแล้ว ยิ่งเคสชลบุรี เราบอกเขาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เลย เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ คุณเจ็บไข้ได้ป่วยมันคือตัวโรคในคุณ ผมต้องขับรถไปชลบุรีช่วยเหลือเขา บาทนึงก็ไม่เอาอยู่แล้ว แต่สุดท้ายคุณก็โดนล้างสมองว่าโดนไสยศาสตร์ ผมไม่รู้เขาพูดยังไง แต่กรพูดในรายการ มันเป็นการดิสเครดิตผมมั้ย เฮ้ย ไอ้หมออ้วกที่กินน้ำพริกไทยนั่นเหรอ แล้วยังไง กินน้ำพริกไทยแล้วบิดาใครตาย เรารู้ว่ามันคือการดิสเครดิตเราอยู่แล้ว
คุณโกรธ แค้นฝังหุ่น?
หมอปลา : ถ้าใครไม่สะกิดติ่งผมก่อน ผมไม่นะ แต่คุณดีจริง คุณว่าผมผมเอาคารพ ผมถือว่าคุณสอนผม แต่นี่คุณไม่ได้สอนผม คุณสาระแนกับผมเอง อย่างเช่นหมอปลายไปออกช่องนึงก็พูดอะไรเกี่ยวกับผมนี่แหละ ไม่กี่วันโทรศัพท์มาขอโทษ เมียผมบอกว่าเขาไม่มีเวลานั่งดูทีวีหรอก พอท่านทูตสื่อสารผิดผมก็ซัดสิครับ เอาไว้หาพระแสงทำไมล่ะ ก็ว่าเราก่อน ผมเป็นคนที่ล้มแล้วผมไม่ข้าม ชัดเจนผมกระทืบ
กิ๊กคุยกับเขาแทนพี่หน่อย?
กิ๊ก : ไม่อยากให้หมอปลาโกรธเยอะค่ะ อกุศลเยอะ
หมอปลา : ผมไม่ได้โกรธนะพี่กิ๊ก แต่ผมมองว่าสิ่งที่เขาทำบางทีคุณอย่ามาสาระแนเรื่องคนอื่น
กิ๊ก : หนูขออนุญาตท่องกลอนท่านพุทธทาสได้มั้ยคะ
เข้าใจผมนะ ข้างซ้ายแว๊ดๆ พอด้านขวา ท่านคะ?
กิ๊ก : อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะพี่หนุ่ม เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา จงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย เหมือนมองหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย ฝึกให้เคยมองแต่ดี มีคุณจริงค่ะ อาจช่วยฮีลใจหมอปลาได้บ้างค่ะ
หมอปลา : ได้นิดหน่อยครับ
กิ๊ก : ก็ยังดีค่ะ (หัวเราะ)
ปัจจุบันมีเรื่องของพระเกิดขึ้นแยะมากมาย ตามเรื่องวัดพระบาทน้ำพุมั้ย?
กิ๊ก : ตามบ้างค่ะ อย่างหมอบีเอง กิ๊กก็รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะ กิ๊กเคยไปช่วยงานหมอบี เคยทำรายการมีสติทางช่องยูทูป ซึ่งตอนนี้ก็จะเอารายการที่กิ๊กพูดคุยธรรมะกับแขกรับเชิญในติ๊กต๊อก มาอยู่ในช่องมีสติของกิ๊ก ล่าสุดก็มีโอกาสสัมภาษณ์หมอบีทางติ๊กต๊อก แล้วคุยธรรมะกัน กิ๊กรู้สึกว่าเวลาหมอบีพูดธรรมะ หมอบีพยายามขัดเกลากิเลสตัวเองและพัฒนาตัวเองนะ คุยธรรมะกับหมอบีมากขึ้นก็รู้สึกว่าหมอบีมีการพัฒนาจิตตัวเองมากขึ้น กิ๊กพูดในมุมที่กิ๊กสัมภาษณ์เรื่องธรรมะนะคะ ส่วนตัวไม่ได้ตามข่าวละเอียด ซึ่งเพื่อนสนิทกิ๊กก็เป็นแฟนคลับหมอบีเหมือนกัน ถ้าถามถึงความแม่นของหมอบี อันนี้กิ๊กพูดตรงๆ จากเคยทำรายการและสัมผัสจากเพื่อนดาราในวงการ ความพิเศษมีจริงๆ สำหรับตัวกิ๊กนะคะ เช่น สามารถบอกเบอร์โทรศัพท์คนได้ตรงเป๊ะๆ โดยไม่ผิดแม้แต่เลขเดียว บางอย่างมันตรง อย่างถ่ายละครกับน้องนางเอกท่านนึง เขาก็มาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง เขาก็ยังจดไว้ในไอแพดเลย
หมอปลา : ถ้าเขาแม่นขนาดนั้น หวยวันที่ 1 กับ 16 ทำไมเขาไม่ไปซื้อ ทำไมต้องมาเปิดรับบริจาคกันทุกวัน
กิ๊ก : หมอปลาขา ต้องพูดอย่างนี้นะคะ เรื่องความพิเศษสิ่งเหล่านี้มันมีนะ ไม่งั้นจะมีเรื่องสมัยพุทธกาลที่มีพระเหอะเหินเดินอากาศได้เหรอ
หมอปลา : อันนั้นเข้าใจ แต่ไม่ใช่กับหมอบีล้านเปอร์เซ็นต์
กิ๊ก : อันนี้ต้องเรียนว่าเรื่องฌานอภิญญาที่มี มันมีได้ก็เสื่อมได้ ถ้าศีลคุณไม่บริบูรณ์ ของทุกอย่างไม่ได้มีตลอดไป แม้แต่สภาวธรรมทุกอย่าง ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปค่ะหมอปลา แต่อันนี้พูดในสิ่งที่สัมผัสส่วนตัวนะ ที่ท่องกลอนเมื่อสักครู่คือในแง่ดีที่สัมผัสจากหมอบี เขามีค่ะ แต่รายละเอียดอื่นๆ ก็ต้องว่าไปตามหลักฐานข้อมูลต่างๆ เพียงแต่ว่าหนูอยากฮีลใจทุกคนว่า คนเรามันล้มได้ เพียงแต่ล้มแล้วไม่อยากให้กระทืบ อยากให้โอกาส กิ๊กเข้าไปฮีลใจเพื่อนๆ ที่อยู่หลังกำแพงในเรือนจำ เวลาเราฮีลใจ พูดกับเขา เราจะเห็นดวงตาเลยว่าหลายคนพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง และต้องการให้สังคมให้โอกาสเขา เราเห็นดวงตาเหล่านั้นแล้วรู้สึกว่าทำไมเราให้โอกาสเพื่อนที่ทำผิดแล้วอยู่หลังกำแพงได้ ทำไมจะให้โอกาสคนที่ยังอยู่ในโลก อยู่ข้างนอก ทำไมพวกเราให้ไม่ได้ เราให้โอกาสตัวเองได้ ทำไมเราจะให้โอกาสคนอื่นๆ ไม่ได้ เพราะมันไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบ ไม่ทำอะไรผิดพลาดหรอกค่ะ เพราะถ้าไม่ผิดพลาดเราจะไม่มาเกิดแล้ว เราจะเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วใช่มั้ยคะ
หมอปลา : วันนั้นพี่หนุ่มก็เปิดโอกาสให้เขามาพูดอยู่ในรายการแล้ว พูดถาม 1 ตอบ 5 6 โอกาสให้ไปแล้วแต่เขาพูดไม่ตรงคำถาม
กิ๊ก : แต่สุดท้ายแล้ว มันจะเป็นอย่างไร จะผิดยังไงก็ตาม ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กิ๊กคิดว่าเมื่อมีการตัดสินตรงนั้นแล้ว เราจะได้รู้ผลว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไง ใช่มั้ยคะ ท่านมหาหมี (หัวเราะ) กิ๊กพยายามให้โอกาสทุกฝ่ายค่ะ เพราะกิ๊กแค่รู้สึกว่ากิ๊กอยากให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันด้วยพรหมวิหาร4 เมตตาอารีซึ่งกันและกัน อยากให้ทุกคนมีใจที่เป็นกุศล มหากุศล มากกว่าอกุศล คนที่มีอกุศลอยู่ในจิตใจมันไม่มีความสุข คนทำผิดยังไงเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาทำอะไรลงไป แล้วอยากจะเรียนว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งการกระทำ ที่ตัวเองทำให้แก่ตัวเองในทุกวินาทีที่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะ
บวชเลยมั้ยล่ะ ผมก็ไม่มีอยู่แล้ว?
หมอปลา : บางอย่างคนให้โอกาสแล้ว แต่เขาเอาโอกาสที่เขาให้ ยังคิดว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ผิด แบบนี้ยังให้โอกาสอีกเหรอ พูดอีกรายการนึงอีกอย่าง จุดคุณอยู่ตรงไหน สิ่งที่พี่กิ๊กพูดมันดี แต่ผมมองว่ามันแค่บางคน แค่นั้นมั้ย
เขายังไม่ผิดเลยนะ ข้อกฎหมายยังไม่ได้ผิดเลย?
หมอปลา : ผมไม่ได้กล่าวโทษเขา แต่สิ่งที่เขาพูดไว้ตอนนั้นกับตอนนี้ กับตอนโน้นคนละอย่าง หลายเรื่อง แม้แต่เรื่องปราบผีบ้าง การที่ครอบครัวเขามีตังค์ อีกทีบอกไม่มีตังค์ มันเอาจุดอะไรไม่ได้สักอย่าง ถ้าเขาพูดความจริง ผมว่าสังคมให้โอกาสสำหรับคนพูดความจริง ไม่ใช่ความจริงพูดแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกัน มันไม่ใช่ตรงนั้น
กิ๊ก : สุดท้ายแล้วการกระทำที่เขาทำมันจะส่งผลมาถึงตัวเขาเองอย่างแน่นอน
ตอนนี้ในยูทูป ใส่กันยับเลย สองฝั่งเลยนะ?
กิ๊ก : ถือว่าหนูแชร์นะ หน้าที่หนู หนูเรียนธรรมะ หนูศึกษา ล่าสุดหนูเรียนพระอภิธรรม เอาหนังสือมาเลย พอเราเรียนเรารู้เลยว่าจิตทำงานยังไง ละเอียดแค่ไหน
หมอปลา : ผมต้องขอโทษนะ พี่กิ๊กคือคนดีมาก แต่บางคนพูดสอนธรรมะธัมโม แต่สุดท้ายคือธัมโม๊ะหมดเลยนะ
กิ๊ก : เดี๋ยวก่อน หมอปลาๆ กิ๊กขออนุญาตเรียนแจ้งแบบนี้มั้ย หมอปลารู้จักท่านเทวทัตมั้ย ท่านทำอะไรแย่มากมาย สุดท้ายระลึกกรรมชั่วตัวเองได้มั้ย ตอนธรณีสูบ ถวายคางเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรู้มั้ยบุญกุศลที่เขาระลึกกรรมชั่วตัวเองได้ อนาคตกาลอีกแสนกัปข้างหน้า เขาจะสามารถมีโอกาสบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกกะพระพุทธเจ้าในอนาคต ฉะนั้นคนที่เขากระทำผิด เขามีโอกาสปรับปรุงพัฒนาแก้ไขตัวเองอยู่แล้ว แม้แต่องคุลีมาร ฆ่าคนมา 999 คน ได้เจอพระพุทธเจ้าท่านไปโปรด โชคดีแค่ไหน คนที่เขาจะไปฆ่าคือแม่เขานะ ถ้าเขาทำเขาจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเลย แต่แม้แต่คนที่ฆ่าคนมาแล้ว 999 คน ยังสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ฉะนั้นกิ๊กมั่นใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า ช่วยเหลือทุกสรรพชีวิตได้ ไม่ว่าคนนั้นจะทำผิดมามากแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าเขาสามารถระลึกกรรมชั่วตัวเองได้ แล้วพัฒนาแก้ไขตัวเอง กิ๊กมั่นใจว่าทุกคนสามารถพ้นทุกข์ได้ค่ะ
หมอปลา : ครับ แต่ผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่ใช่ทุกคน มันแค่บางคนพิ่กิ๊ก ผมเห็นหลายคนที่พระดังๆ โดนจับไป ทุกคนสอนดีมาก สุดท้ายก็เป็นเหยื่อสีกากอล์ฟ สุดท้ายเป็นเหยื่อเงินทอง การรับบริจาค ทุกคนสังเกตโปรไฟล์ได้เลย สอนธรรมะอย่างเดียว สุดท้ายธัมโม๊ะ
กิ๊ก : แต่เวลาเราประพฤติปฏิบัติธรรม ปริยัติ ปฏิบัติ ปฎิเวช ปริยัติอย่างเดียวเอาตัวไม่รอด ถ้าคุณไม่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นจิตที่แท้จริงของคุณว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือกิเลสในใจของคุณ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ทิฐิมานะ ตัณหามานะ ทิฐิอุปทาน ขันธ์ 5 การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริง ถ้าเขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติที่เราจะเห็นข่าวที่เป็นอยู่ ใช่หรือไม่ (หัวเราะ) ทุกคนก็ต้องรับผลแห่งการกระทำเขาอยู่แล้ว ให้อภัย ให้โอกาส ให้เขาคิดใหม่ทำใหม่ได้ เหมือนเวลากิ๊กไปที่เรือนจำ แล้วให้โอกาสเพื่อนๆ หลังกำแพงแบบนั้นค่ะ
หรือต้องให้เขาเข้าไปอยู่ในกำแพงก่อนมั้ยล่ะ แล้วค่อยให้โอกาสอีกที?
กิ๊ก : อันนี้ก็ต้องสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะ
ทำบุญต่อให้ไปไถ่วัวควาย แต่ปลายน้ำไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ ต่อให้ไม่ไปไถ่วัวควาย แบบนี้ถือว่าถูกมั้ย?
มหาหมี : ผิดทั้งหลักจริยธรรม คุณธรรม หลักพุทธศาสนา หลักกฎหมาย ถ้าผมบอกว่าพี่หมอปลาค้าสิ่งผิดกฎหมาย แต่เงินนี้เอาไปทำบุญ เรื่องเคยมีมาแล้วในอดีต วัดขุนอินทประมูล เป็นนายอากร ยักยอกเงินอากรหลวงแล้วไปซ่อมวัด และบูรณะพระประธานที่เป็นพระไสยาสน์ ถูกจับได้ ถูกเฆี่ยนจนตาย ถูกลงอาญาหลวง เนื่องจากว่าในพระบรมราชโองการที่เอาผิดขุนอินทประมูล เขียนไว้ชัดว่าเงินเป็นเงินของหลวง ของแผ่นดิน ของประชาชนที่เสียภาษีอากรเข้ามา นำไปสร้างวัดก็เถอะ แต่เบียดบังทรัพย์ของหลวงที่เป็นศรัทธาประชาชนในการให้ภาษีแก่รัฐ เฆี่ยนจนตายครับ นับประสาอะไรที่เราบอกว่าเงินมาจากไหนก็แล้วแต่ แต่เอาไปทำบุญ ไม่ใช่ แต่น่าคิดอย่าง มีหน้าที่ในการรับเงินแทนวัดหรือไม่ สองเงินที่รับแทนวัดชอบหรือไม่ สามวัดรู้หรือไม่ว่ามีคนรับเงินแทนเขา เนื่องจากในการรับเงินแทนวัด คนรับเงินแทนวัดต้องเป็นไวยาวัจกร ตามพรบ.สงฆ์มาตรา 31 ให้วัดเป็นนิติบุคคล ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนในกิจการทั่วไปของวัด ให้เจ้าอาวาสใช้อำนาจตามมาตรา 31 วงเล็บ 1 การดูแลทรัพย์สมบัติของวัดโดยการมอบหมายให้ไวยาวัจกร ต้องแต่งตั้ง และไวยาวัจกรกับเจ้าอาวาสร่วมกันรับผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน แต่หากจะแต่งตั้งบุคคลภายนอก ต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ประเด็นที่สองการออกใบอนุโมทนาบัตรต้องถวายเงินแก่วัดเท่านั้น อันนี้สำคัญ คนภายนอกไม่สามารถหยิบเป็นเล่มเป็นอะไรออกกันเองได้
หมอบีบอกว่าทางวัดเอามาให้เอง?
มหาหมี : ไม่ได้ครับ เนื่องจากมติมหาเถรสมาคม 503/2563 ระบุชัดว่าในการออกใบอนุโมทนาบัตรมันเกิดปัญหาเป็นคดีความกับสรรพากรมาแล้ว ฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปในการออกใบอนุโมทนา ในนั้นพิมพ์ขึ้นมาต้องมีโลโก้วัด สถานที่รับบริจาค กำหนดวันเดือนปีให้ชัด สองต้องมีรายชื่อผู้บริจาค ห้างร้านนิติบุคคลเอาให้ชัด สามต้องมีวัตถุประสงค์ เขียนไว้เลยเพื่อการใดเอาให้ชัด ผิดจากวัตถุประสงค์ไม่ได้ สี่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าอาวาส พร้อมตราประทับชัดเจน ห้าถ้าคนที่ลงนามรับเงินเป็นไวยาวัจกร ต้องลงตำแหน่งด้วยว่ามีหน้าที่อะไร สุดท้ายถ้าไม่เกี่ยวพันกับวัดเลย ไม่สามารถรับได้ เนื่องจากต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร นอกนั้นเป็นเอกสารเท็จทั้งหมดครับ
คุกมั้ย?
มหาหมี : แน่นอนครับ เพราะวัดเป็นนิติบุคคล คนเสียหายคือวัด เจ้าอาวาสไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง เจ้าอาวาสต้องกระทำการแทนวัดโดยไปกล่าวโทษร้องทุกข์
ทั้งหมดทั้งมวล คนทำสามารถบอกได้มั้ยว่าเขาพลาด รู้เท่าไม่ถึงการณ์?
มหาหมี : รู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่ผิดกฎหมาย ก็ไม่ใช่เหตุที่จะไม่รับโทษครับ ไม่รู้กฎหมายแล้วทำ จะปฏิเสธไม่รับโทษไม่ได้ เนื่องจากว่ากฎหมายมีสภาพบังคับแก่คนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญาบอกไม่รู้ไม่ได้ ความพลั้งพลาดบางอย่างถามว่าพิสูจน์เจตนาได้มั้ย ได้ แต่อาจจะรับโทษน้อยหรือเบากว่าที่ควรจะเป็น แต่จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ เนื่องจากเขาต้องพิสูจน์พฤติการณ์ อายุ และการศึกษาของคนๆ นั้นและพฤติการณ์ที่เขาทำ เขาควรรู้หรือไม่ เขาเรียกว่าวิญญูชนควรจะรู้ ปฏิเสธซี้ซั้วไม่ได้ กฎหมายไม่เล่นด้วย
มีคนบอกเป็นดำริของหลวงพ่อ นำเงินมาให้หลวงพ่อ หลวงพ่อมีตราประทับ มีลายเซ็นแล้วส่งมอบให้ ใครผิด?
มหาหมี : หลวงพ่อไม่สามารถทำแบบนั้นได้ ถ้าทำอย่างนั้นหลวงพ่อกับคณะกรรมการวัด กับไวยาวัจกรที่มอบเอกสารให้ ถ้าจริงนะครับ ก็อาจมีความผิดเกี่ยวกับการออกใบอนุโมนาบัตรด้วย สองการอ้างดำริไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะกฎหมายสงฆ์กับกฎกระทรวงระบุชัดว่าเจ้าอาวาสต้องตั้งไวยาวัจกร ผู้จัดประโยชน์วัด แต่ทุกกรณีต้องมอบหมายเป็นหนังสือเท่านั้น มีตราประทับวัดประจำตำแหน่ง ถ้าพูดแค่เพียงคิดดำริ จะทำ แล้วไปบอกเนี่ย ถือว่าตามกฎหมายบังคับใช้ไม่ได้ แล้วคนที่ไปกระทำการแทน ไม่อยู่ในฐานะผู้มอบอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไปดูครับ มาตรา 66 67 มาตรา 71 และไปดูพรบ.สงฆ์ประกอบกฎกระทรวงไม่สามารถทำได้ ต้องประทับตราทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น อ้างดำริไม่ได้ครับ ไม่มีทาง ไม่ชอบทั้งคนดำริ และไม่ชอบทั้งคนไปทำ
มหาหมีไม่ลองสมัครเป็นผอ.สำนักพุทธ ผมว่าน่าจะดี?
หมอปลา : ผมไม่เห็นด้วยที่ว่าให้มหาหมีเป็นผอ.สำนักพุทธ พอเป็นปั๊บไลน์ไม่อ่าน โทรไม่รับ ไม่รู้เป็นอะไร ผมได้ไลน์ผอ.สำนักพุทธคนปัจจุบันนี่แหละ คุยดิบดี มีปัญหาเราแลกไลน์กัน ทำงานร่วมกัน หลังรายการเลิกขอเบอร์ เริ่มกลัว ไม่ให้เบอร์ ให้ไลน์ ผมทักไป 3-4 เดือนแล้ว ไม่อ่านไลน์เลย ไม่รู้ผอ.สำนักพุทธไม่มีอินเตอร์เน็ตหรืออย่างไรแล้วจะมีทำไมสำนักพุทธ ยุบเถอะครับ
ในกรณีแบบนี้ คำว่าวัตถุประสงค์ บางคนอย่างทนายหรือบี หรือหมอบี เขามองแค่ปลายทาง มันดีคือดี แต่ผมมองว่ามันผิดวัตถุประสงค์ มีคนเคยยกตัวอย่าง วันนี้สมมติทำบุญโลงศพ เอาเงินบริจาคไป 2 พัน ไหว้แล้วขอให้โลงศพไปสู่เจ้ากรรมนายเวร แต่เสร็จปุ๊บ เงินนี้ไม่ได้ซื้อโลงศพ แต่ไปซื้อตู้เย็นให้นักเรียน มันยังไง?
มหาหมี : คนบริจาคเขามีวัตถุประสงค์ในการบริจาคอยู่สองอย่าง หนึ่งวัตถุประสงค์แบบจำเพาะเจาะจง อุทิศเพื่อบรรพบุรุษ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย เราต้องการให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รับอานิสงส์จากการถวาย เราจำเพาะเจาะจงว่าถวายไปแล้ว พระต้องเอาไปทำเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับคนตาย หรือญาติเรา สองถวายแบบไม่จำเพาะเจาะจง คือแล้วแต่วัดจะเอาไปทำอะไรในกิจการของพุทธศาสนา ถ้าไม่ต้องการให้วัดเอาไปทำเพื่อกิจการของพุทธศาสนา เขาต้องถวายพระเป็นการส่วนตัว อันนั้นเรื่องของท่าน แต่เข้าวัดเมื่อไหร่กิจการต้องเป็นของพุทธศาสนา นี่คือสาระสำคัญ การที่วัดรับไปทำผิดวัตถุประสงค์ตรงนั้น มีปัญหาแน่นอน เรื่องนี้อดีตเคยมีมาแล้วเป็นคดีความในศาลฎีกาแล้วติดคุกติดตะรางนะครับ เรื่องเล็กน้อยมาก คือว่ามีการสร้างวัตถุมงคลดังมากในยุคนั้น โดยท่านคนนึงที่ดังและมีชื่อเสียงมาก แล้วในใบโบรชัวมีประกาศว่าจะมีการพุทธาภิเษกสองวัด วัดใหญ่ระดับชาติเลยนะครับ แต่ปรากฏว่า ณ เวลานั้นติดขัดเรื่องอะไรก็ไม่ทราบ หรือทำแบบลวกๆ พทุธาภิเษกแค่ 1 วัด อีกวัดในโบรชัวไม่พุทธาภิเษก แต่ไปชดเชยโดยการไปพุทธาภิเษกวัดอื่นที่ไม่ได้ประกาศ 4-5 วัดเลยแถมให้ด้วย แต่ปรากฏว่ามีคนที่เช่าวัตถุมงคลรุ่นนั้น 200 บาทเองครับ เขามองว่าเขาเสียหาย เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ที่เขาเช่าบูชา เนื่องจากเขาศรัทธาวัดนั้นมาก ที่โดนยกเว้นนะครับ มีพระที่เป็นคู่บ้านคู่เมือง จนมีการไปกล่าวโทษกับกองปราบ อัยการฟ้องติดคุก 2 ปี ติดคุกจริงนะครับ นั่นหมายความว่าทำอะไรก็แล้วแต่ ผิดวัตถุประสงค์นั่นเป็นสาระสำคัญ
“คุณต๊ะ” นักข่าวที่เคยโดนยิงถล่ม จากเหตุการณ์ที่คุณเองไปตรวจสอบ จะทำข่าวเกี่ยวกับวัดนึงที่ลพบุรี ล่าสุดมีประเด็นข่าว่าคุณไปตีกินเขาด้วย และมีคลิปบางคลิปไม่ค่อยสมควร คุณไปจ้างคนจะกระทืบหลวงพ่อด้วย?
ต๊ะ : วันนี้มาจากลพบุรี เนื่องจากรู้สึกไม่เป็นธรรมกับผม อยากมาชี้แจง
กิ๊กกังวลใจมั้ย พอมีข่าวพระเยอะๆ แบบนี้ ชาวพุทธเองบางคนก็เสื่อมศรัทธาไปบ้าง?
กิ๊ก : กิ๊กว่าครั้งนี้ค่อนข้างเป็นงานหนักเหมือนกันนะคะ เป็นเรื่องของวิกฤตศรัทธาค่ะ วันนี้พี่หนุ่มอยากให้กิ๊กมาฮีลใจ กิ๊ฏฟังข่าวทุกอย่างกิ๊กเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมะ กิ๊กมีหน้าที่ต้องรักษาจิตของตัวเองให้เป็นอุเบกขาจิต เพื่อที่จะไม่ไปอกุศลกับเขา กิ๊กมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้จิตไม่เป็นอกุศล กิ๊กก็เป็นห่วงผู้ชมทุกท่าน บางทีพอเสพข่าวเยอะๆ เรารู้สึกโกรธ หงุดหงิด ถ้าคนนี้ผิดเราต้องเหยียบย่ำเขาสิ ขณะที่เราเป็นแบบนั้น โทสะ โมหะมันเกิดขึ้น แล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับบุคคลที่มีลักษณะจิตแบบนั้นเลย กิ๊กอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคน จบที่เราเบาที่สุด เราทำสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็อยากให้รักษาจิตให้ดี อะไรที่เป็นความดีก็ทำต่อไปนะคะ
หลายข้อความบอกว่าคุณกิ๊กไปอุ้มหมอบี แบกหมอบีหรือเปล่า ผมคุยกับคุณกิ๊กหลังบ้าน เชื่อว่าเธอก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ณ ตอนนี้ แต่ด้วยการที่เธอเองก็ศึกษาธรรม ก็ต้องสื่อสารเรื่องของธรรม ไม่สามารถบอกได้ตามที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ ต้องเข้าใจก่อนนะ พอเห็นว่าเธอผิดแผกแตกต่างอย่างที่คิด ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่รู้นะ เธอรู้ แต่มุมธรรมเธอไม่สามารถด่า พูด แขวะ แซะเหมือนหมอปลา?
กิ๊ก : ถ้าหนูทำแบบนั้นบาปกับกรรมมันตกที่หนูเอง (หัวเราะ)
เราคนมีกรรม แต่เธอเป็นคนพยามสละกรรม เลิกกรรม?
กิ๊ก : ลดละกิเลส
กูนี่ยัง ก็ยังมีอยู่ไง ก็ยังพูดแบบนี้ได้ ก็อย่าไปตำหนิว่าทำไมไปแบก ไม่ใช่ เธอเดินสายกลาง ไม่อยากว่าใคร ตำหนิใคร เดี๋ยวใครทำผิดเขารับกรรมไปเอง เธอมองแบบนี้?
กิ๊ก : ขอบคุณพี่หนุ่มมากค่ะ (หัวเราะ)
คนอีกฝั่งที่คุณต๊ะเชื่อว่าเป็นคู่กรณี เขาจะโฟนอินด้วย โอเคมั้ย?
ต๊ะ : โอเค มา เราก็ต้องออก ความชัดเจนเริ่มปรากฏไปเรื่อยๆ จะออกเป็นแบบไหนก็ว่ากันอีกที
คดีโดนยิงเป็นไงตอนนี้?
ต๊ะ : เงียบ
คุณต๊ะ ลงพื้นที่ ตั้งคำถามต่างๆ นานา มีการซื้อโรงแรมจริงมั้ย ซื้อโรงเรียนจริงมั้ย ซื้อที่ดินทำโกดังจริงมั้ย ไม่กี่วันโดนถล่มยิง เขาไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับทางวัดหรือเปล่า แต่คนที่โดนเขาเชื่ออย่างนั้น?
ต๊ะ : มันไม่มีอะไรทำให้ดีดออกจากสาเหตุตรงนี้ได้ เพราะด้วยหลายๆ อย่าง การกล่าวเตือนจากตร.ท่านนึง บวกกับข้อมูลที่เขาโทรมาเตือนเขายืนยันชัดเจนว่า คนใกล้ชิดเจ้าอาวาสดังคนนี้ส่งข้อมูลมาในชุดไลน์กลุ่มสืบจังหวัดว่าให้เช็กผมให้หน่อย ไปไหนระมัดระวังตัวนะ ผมก็คิดว่าไม่มีใครแล้ว เพราะผมไม่มีไปทะเลาะเบาะแว้งถึงขึ้นรุนแรงเช็กกัน ต้องถูกยิงอะไรขนาดนี้ ก็มีอยู่ด้วยเหตุผลเดียวที่เราพยายามนำเสนอ ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามว่าคืออะไร ในข้อมูลเราก็เอาลงเพจไป เพราะเราตั้งคำถาม ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ติดต่อหาผมชี้แจงในแต่ละประเด็นไป แต่ผมไม่เคยได้รับคำตอบอะไรเลย บวกกับชุดข้อมูลที่ผมได้มาก็ยิ่งทำให้สงสัยเข้าไปอีก
คุณสงสัยเรื่องอะไร?
ต๊ะ : โรงแรมผมสงสัยว่าวัดน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าไปถือครอง ลพบุรี อินน์ หลายคนเขาสงสัยว่าวัดน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ มาซื้อหรืออะไร มาเทค หรือเทคบางส่วน ผมสงสัยก็ตั้งคำถามไป เพราะข้อมูลมาสอดคล้องกับโรงเรียนเอกชน แล้วราคามันค่อนข้างสูงในเรื่องตัวเลข โรงเรียนเอกชนก็หลายสิบล้าน โรงแรมก็สูง ผมก็ต้องสงสัย
คุณเอาข้อมูลมาจากไหน?
ต๊ะ : จากแหล่งข่าวนี่แหละครับ โฉนดบางส่วนผมเห็นตัวเลขว่ามีการครอบครองที่อีกจำนวนมาก
ครอบครองคุณไปรู้ได้ไงในเมื่อมันเป็นชื่อคนอื่น?
ต๊ะ : ไม่ว่าจะโรงเรียน หรือโฉนด หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราได้มา ก็ได้จากคนที่ผมเชื่อได้ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งขช่าวที่ผมเชื่อถือได้ คนเป็นสื่อก็ต้องมีแหล่งข่าวเป็นของตัวเอง แต่จะมาบอกว่าเป็นใครก็คงไม่ได้ แต่พอเรามาพูด กลายเป็นเราโดน ถ้าเราไม่พูด แล้วสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะปรากฏเมื่อไหร่
ล่าสุดผู้ถือครองโรงแรม เขาออกมาให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ เขาถือครองคนเดียว ลพบุรี อินน์ ไม่เกี่ยวกับวัดเลย เขานัดคุณอาร์ม แต่ปรากฏว่าเขาเท เจ้าของโรงแรมไม่มา แต่ส่งเอกสารมาให้สองใบ ตามเอกสารคุณยงยุทธ?
ต๊ะ : เสี่ยยี่ครับ
คุณรู้จักเขา?
ต๊ะ : รู้จักครับ สมัยก่อนเมื่อสักปี 48 49 ผมยังทำข่าวให้เขาประจำ เกี่ยวกับโต๊ะจีนลิง
เขาบอกว่าเขาได้รับอนุญาตให้ทำโรงแรมลพบุรีอินน์ ทั้งหมด 62 ห้อง ตั้งแต่ 17 มิ.ย.64-ส.ค.69 เขาถือครองแต่เพียงผู้เดียว คุณจะบอกว่าเป็นของทางวัดได้ไง?
ต๊ะ : ผมได้ข้อมูลว่าโรงแรม วัดเหมือนเข้ามาซื้อ มาเทค ทีนี้พอผมได้ข้อมูล ผมเดินไปหาเขาก็คงไม่ใช่ ผมก็ใช้ช่องทางที่ผมมีในการตั้งคำถามไป ผมไม่รู้หรอกว่าโรงแรมข้อเท็จจริงใครครองครอง ใครสลักหลังอยู่หลังโฉนด ใครถือกรรมสิทธิ์ ผมไม่ทราบ แต่ผมก็ต้องถาม เพราะมันมีตรงนี้เข้ามา จะให้ผมทำยังไง ถ้าคุณบอกเสี่ยยี่เป็นเจ้าของ คุณก็บอกผมว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนี้นะ ก็ไม่มีใครตอบผม
คุณไปถามใคร?
ต๊ะ : ผมใช้การตั้งคำถาม เพราะผมไม่รู้จักคนในวัด แล้วผมจะติดต่อใคร ผมตั้งคำถามในเพจลพบุรีร้องทุกข์
ได้คำตอบมั้ย?
ต๊ะ : ไม่ได้รับ ได้แต่ลูกปืน ครบ 10 วันพอดี ลูกปืนเต็มบ้านเลย
คุณคิดว่าเขาถือครองแทนมั้ย?
ต๊ะ : พูดไปก็ไม่ดี เอาเป็นว่าให้ประชาชนในพื้นที่คิดเอาเองดีกว่า พูดไปเดี๋ยวจะหาว่ากล่าวหาเขาอีก เอาอย่างนี้ ใต้ถุนโรงแรมมีสถานบันเทิงมั้ย
มีแล้วทำไม?
ต๊ะ : ของใครล่ะ ผมก็ถามเฉยๆ
โรงแรมนี้อยู่ติดอะไรมั้ย?
ต๊ะ : แว่วๆ ว่าอยู่ข้างตร.ท่องเที่ยว บ้านผู้การ จวนผู้ว่าฯ เอาจริงๆ เรามองแหละใบอนุญาตประกอบการสามารถควบคู่ไปกับโรงแรมเขาได้ แต่เดิมอดีตไม่มี มีแค่ร้านอาหาร หลังผมได้รับชุดข้อมูลบางส่วนมาว่าความเป็นไปได้วัดแห่งนึงน่าจะเกี่ยวข้อง หรือน่าจะมีเข้าไปซื้อไปเทค หลังจากนั้นพอมีเรื่องนี้เสร็จปุ๊บ ก็ปรากฏว่ามีสถานบันเทิงขึ้นมา ซึ่งเดิมเสี่ยยี่ไม่ได้ทำผับบาร์ คาราโอเกะหรอก เดิมเป็นแค่โซนอาหารธรรมดา ให้ลูกค้าทานตอนเช้า ผมก็แค่สงสัยเฉยๆ ว่าเป็นของใคร ผมก็เลยถาม แต่ผมไม่ได้รู้จักใคร เบอร์ก็ไม่มี ผมจะติดต่อยังไง วัดกับข้อครหาสิ่งที่ชาวบ้านสงสัย ผมก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัว แล้วผมจะไปถามยังไง แต่ในเมื่อคุณเห็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามไป แทนที่คุณจะติดต่อมาขอชี้แจงแต่ละประเด็น ผมก็ยินดีนำเสนอทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว แต่ผมไม่ได้มีโอกาสนำเสนอเลย
วัดชี้แจงได้ว่าครั้งนี้เขาพูดมาข้อเท็จจริงเป็นยังไง?
มหาหมี : เป็นการตรวจสอบแบบไม่เป็นทางการ หมายถึงประชาชน สื่อมวลชน สามารถตรวจสอบโดยสุจริตได้ แต่ทีนี้เนื่องจากคณะสงฆ์เป็นบุคคลเฉพาะ คณะสงฆ์มีช่องทางตรวจสอบได้ แต่คณะสงฆ์หรือสำนักพุทธในสายตาประชาชนเขาทำงานช้า
หมอปลา : ทำงานช้าหรือไม่ทำ ทำเฉย
มหาหมี : (หัวเราะ) วิธีการร้องเรียนมีสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือร้องเรียนตามอำนาจคณะสงฆ์ เนื่องจากรพรบ.สงฆ์ระบุชัดว่ามส. หรือคณะสงฆ์ มีหน้าที่ปกครองสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยว่าคณะสงฆ์หรือเจ้าอาวาส ท่านมีการประพฤติปฏิบัตินอกศีลนอกวินัย โดยการควบกิจการเอกชน ค้าขายเชิงพาณิชย์หรือไม่ ตรงนี้เป็นอำนาจคณะสงฆ์ต้องร้องไปตามลำดับขั้น ซึ่งอาจจะช้า สองร้องไปที่สำนักพุทธจังหวัด ซึ่งก็อาจช้าเหมือนกัน เนื่องจากว่า ณ ปัจจุบันมีการพยายามกระตุ้น ทั้งคณะสงฆ์ก็ดี สำนักพุทธก็ดี ให้ทำงาน พอเราตั้งคำถามในฐานะส่วนตัวหรือเอกชน ก็เลยไปปะทะกับเขาโดยตรง แต่การพิสูจน์ว่าวัดมีความเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ไม่ต้องถึงขนาดวัดมีรายชื่อเป็นนิติบุคคลที่เป็นบริษัทควบคุมโรงแรมแห่งนี้ เพียงแค่พิสูจน์ได้ว่าบุคคลเจ้าของโรงแรมมีชื่อทางทะเบียนมีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับวัดหรือไม่อย่างไร นี่ประเด็นที่หนึ่ง สองถาเกี่ยวข้อง วัดหรือบุคคลในวัดหรืเจ้าอาวาส มีอำนาจเหนือกิจการนี้หรือไม่อย่างไร ตรงนี้จะเข้าข่ายมีผลได้เสียตามกฎหมาย ป.ป.ช. เรื่องนี้เป็นเรื่องการเอาผิดเจ้าพนักงานในอนาคตได้ ต้องไปให้ถูกกระบวนการ
ต๊ะ : ผมมีสิทธิ์ตั้งคำถาม เป็นข้อสงสัย เป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านได้ใช่มั้ยครับ
มหาหมี : ได้ครับ เพราะเป็นการตรวจสอบนอกอย่างไม่เป็นทางการ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ทำ เราตั้งคำถามโดยสุจริตใจ ถ้านำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ไม่ถูกต้องในกระบวนการพุทธศาสนา สื่อมวลชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราต้องไปในกระบวนการที่มันชอบ เพื่อป้องกันตัวเราเองแค่นั้นเอง
เคยตามเรื่องเงินบริจาคมั้ย?
ต๊ะ : ผมไม่เคยตาม เพียงแค่ว่าผมมีชุดข้อมูลบางชุดที่มีอยู่ ถ้าเขาทำผมยังมองในภาพว่าเขาอาจเอาไปเกื้อหนุนดูแลสิ่งที่วัดนี้ดูแลอยู่ ถ้าทำแบบนี้ผมจะไม่ยุ่งเลย แต่มันมาในชุดข้อมูลในแฟ้มเดียวกัน ผมก็ตั้งคำถามว่าข้อเท็จจริงคืออะไร คนใกล้ตัวเขามีดีเทลค่อนข้างเยอะ คนมาเช็กผมก็คนใกล้ตัวเขา
เช็กว่าอยู่ที่ไหนเหรอ?
ต๊ะ : ใช่เลยครับ
มุมที่ดินคุณตามเช็กเขาจริงมั้ย?
ต๊ะ : ผมไม่ได้ไปตาม มีคนเอาให้ดู มันเยอะครับ บอกจำนวนไร่ไม่ได้ ผมถูกกระทำก็เรื่องจริง แต่เวลาผ่านไป ผมก็ไม่อยากยึดติด ผมก้าวข้ามทุกเรื่องไปหมดแล้ว อย่างอาทิตย์ก่อนหน้าที่พี่ประสานหาผมให้มา ผมยังเลือกไม่มาเลย ไม่อยากยุ่งแล้ว
แล้ววันนี้มาทำไม?
ต๊ะ : ผมอยากดีแคร์ตัวเองบางเรื่อง เรื่องที่มีการบอกว่าผมถูกไล่ออกจากช่อง 8 ผมไม่ได้ถูกไล่ออก ผมเข้าการปรับโครงสร้างองค์กร ปี 64 ก็จ้างออก ผมก็ออก ก็ตามปกติ ผมไม่ได้ถูกไล่ออก ตามที่นักการเมืองลพบุรีบอก
จะหมายถึงกำนัน?
ต๊ะ : ใช่ครับ ผมกับเขาไม่ได้มีอะไรกัน เจอหน้าก็ยกมือไหว้ ผมไม่ได้ไปคลุกคลีการทำงานกับเขาก็ห่างๆ กันออกมา จนกระทั่งเมื่อวาน ผมต้องดีแคร์ตัวเองผ่านช่อง 8 ว่าผมไม่ได้เรียกรับอะไรต่างๆ นานาตามที่เขาพูด ไม่ได้ไปขอค่าสปอนเซอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา ผมถามว่าสิ่งที่เขาพูดปี 64 ถ้าเอาโลกความเป็นจริง การไปขอสปอนเซอร์ผมว่าก็ไม่ได้ผิด แต่ปี 64 เป็นช่วงสถานการณ์โควิด เขาหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆ อยู่แล้ว ไม่มีเหตุและผลอะไรเลยที่ผมจะไปขอเขา บอกว่าผมถูกไล่ออก ผมก็ยิ่งออกมาดีแคร์ตัวเอง เมื่อวานผมคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องว่าช่วยให้พี่พุทธอธิบายด้วยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ คนอื่นเขาจะมองผมแบบไหน คำว่าถูกไล่ออกมันร้ายแรงนะครับ
กำนันท่านนึงในพื้นที่ มีประเด็นอะไรกับเขา?
ต๊ะ : ผมไม่เคยมีประเด็นกับเขา
มีคลิปนึงที่คุณพูดว่ามีการจะให้คนไปกระทืบหลวงพ่อ?
ต๊ะ : ผมก็ยอมรับกับช่อง 8 ไปตั้งแต่เมื่อวาน สิ่งที่ปรากฏในวันนั้น ผมยอมรับว่าผมเมา ผมพูดจริงด้วยอารมณ์โมโห ด้วยต่างๆ นานาที่มันเจือสมกันได้ในระดับนึงว่าคนสนิทเจ้าอาวาสไปเช็กผม เป็นพี่หนุ่มมีคนมาเช็กพี่ แล้วหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ขึ้น คิดว่าใคร ด้วยอารมณ์ ผมโมโห ผมดื่มไป ผมก็ยอมรับว่าผมพูดจริง ผมก็ขอโทษ ขอขมาไป ก็คิดว่าให้จบด้วยการน้อมรับสิ่งต่างๆ นานาเหล่านี้ ผมไลฟ์สดอยู่กับน้อง ด้วยความอัดอั้นตันใจเราก็ดื่ม ดื่มแล้วเมา ก็สบถคำออกไป ก็รู้ว่าคำนั้นแรงมากจริงๆ
ล่าสุดมีประเด็นสิ่งของที่คนบริจาคแล้วเหมือนไม่ได้ใช้?
หมอปลา : ถ้าเป็นผมทำนะ ผมรู้สึกว่าเสียความรู้สึก แต่มุมมองกลับกัน วัดมองว่าไม่ใช่เงิน จะไปสนใจทำไม มันแค่สิ่งของ เอาไปขายต่อ หรือให้ใคร ขายต่อก็ได้ราคาไม่กี่บาท บางอย่างวัดอ้างว่าหมดอายุ แต่ข้างขวดเขียนว่าหมดอายุปี 70 แสดงว่าวัดข้ามเวลาไปนะ เขาโกหกเกือบทั้งวัด บอกว่าหมดอายุๆ อย่างวอล์กเกอร์ ก็อย่างว่า เขาไม่ได้ซื้ออง
ต๊ะเคยตามเรื่องนี้มั้ย?
ต๊ะ : ผมรู้ว่ามีโกดังเก็บของ แต่ผมไม่เคยไปดู เอาง่ายๆ โกดังเก็บของแถวมะนาวหวาน เป็นในนามมูลนิธิหรือยัง ถามแค่นี้ให้มาตอบหน่อย ถ้าเป็นในนามมูลนิธิก็ดีแล้ว สิ่งต่างๆ ที่รอเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยเอชไอวีหรือเอาไปบริจาคต่างๆ นานา จะได้ดูแล้วสามารถเอาไปใช้งานได้ วันนั้นผมรู้ด้วยซ้ำว่าเขาอัด เพราะคนสนิทเจ้าอาวาสบอกผมว่ามันอัดคลิปพี่นะ ผมเมา จะให้พูดยังไง ผมไม่ได้ปฏิเสธ ผมพูดจริง ผมก็ขอโทษ
ไม่ได้กล่าวหาเขาลอยๆ เหรอ?
ต๊ะ : ก็ไปพิสูจน์กันเท่านั้นเอง แต่ถ้าวันนั้นผมไม่ตั้งคำถามเรื่องนี้ไป ผมจะถูกปฏิกิริยาตอบสนองแบบนี้มั้ย นายกเองก็ไม่ได้เป็นคู่กรณีผมโดยตรงนะ แต่ก็อยากรู้ว่าอะไรยังไง ก็ยินดีตอบคำถามทุกประเด็น เพราะผมไม่เคยพาดพิงแก
ต๊ะดูอัดอั้นตันใจ คดีตอนโดนยิงเงียบกริบไปหมดเลย?
ต๊ะ : มันเงียบตั้งแต่เริ่มแรก เอาจริงๆ ผมไปคุยกับรองผู้การ ก็มีรูปรถต้องสงสัยให้ชัดเจน เดี๋ยวรอเรียก พอเรียกมาเขาปฏิเสธ พี่ก็ทำอะไรไม่ได้ พูดแค่นี้ก็ปิดแฟ้มแล้ว
ปืนอะไร?
ต๊ะ : เขาบอกลูกซองปั๊มแอ็กชั่น เป็นเบอร์ 9 หัวกระสุน 21 หัว นัดแรกน่าจะเข้าบ้านตรงห้องนอนชั้นบน เพราะมันดังมาก หลังจากนั้น ยางรถอะไรต่ออะไร ก็พรุนไปหมด
ล่าสุดตัวคุณเอง โดนกองปราบเรียกตัวไปให้ข้อมูล?
ต๊ะ : มีหลายคนประสาน จะเข้าไปให้หรือไม่ให้ก็ได้ เขาขอชุดข้อมูลบางส่วน โอเคอันไหนให้ได้ก็ให้ มันจะได้เคลียร์ในทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นส่วนของผม หรือส่วนของวัด
อยู่ในสายกับ “จำเริญ สละชีพ” นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เรื่องราวเป็นยังไง?
จำเริญ : จริงๆ เรื่องราวไม่เกี่ยวกับผม ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันกับนักข่าวคนนี้ แต่งงว่าพอมีเรื่องวัดพระบาทน้ำพุ มาโยงชื่อผม รายต่อไปเป็นกำนัน ผมก็ไม่รู้ผมไปเกี่ยวข้องอะไร มีการต่อท้ายกัน ผมก็งงผมไปยุ่งเกี่ยวกับทางวัดได้ยังไง ทุกวันนี้ก็ลงตลอดเวลาโดยไม่รู้สาเหตุ
ในฐานะอยู่ในพื้นที่ พอจะทราบประเด็นพวกนี้มั้ย?
จำเริญ : วัดพระบาทน้ำพุเขาอยู่นอกเขตผม เขาอยู่ในเขตตำบลเขาสามยอด ไกลจากผมประมาณ 8-10 กิโล แต่ถามว่าคนลพบุรีคนไหนไม่ผูกพันและใกล้ชิดหลวงพ่อคงไม่มี ผมเป็นคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่ผูกพัน แต่เป็นคนที่เคารพหลวงพ่อคนนึง ผมการันตีว่าหลวงพ่อไม่ใช่คนดีนะ แต่เป็นคนคนโคตรดี ณ เวลานี้ผมไม่เคยเข้าไปยุ่งนะถ้าไม่เอาชื่อผมมาขึ้นเพจให้คนเข้าใจผมผิด ผมไม่เคยออกสัมภาษณ์ช่องไหน เพราะไม่เกี่ยวกับเรา อย่างหมอบี ตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นหมอรพ. แต่มารู้ว่าเป็นหมอผี วรสุดาอะไรก็ไม่รู้จัก ที่ผ่านมาที่อยู่ลพบุรีมาตั้งแต่เกิด หลวงพ่อมีแต่ช่วยเหลือคน ผมกล้าการันตีว่าหลวงพ่อเป็นคนดี ส่วนคนใกล้ตัวหลวงพ่อ ผมไม่รู้จัก ผมไม่กล้าการันตี ที่ผ่านมาผมสัมผัสกับหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นคนดีช่วยเหลือคน ตอนนี้เพจไปลงให้พี่น้องประชาชนรู้เรื่องผิดๆ ก็ขอชี้แจงตรงโน้น โดยนักข่าวก็ถ่ายภาพไป ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวตรงนี้ บางเพจบอกว่าผมเอาเงินหลวงพ่อมาหาเสียง สองไปทำเวทีมวย ในชีวิตผมมีแต่ให้ ไม่คิดเอาเงินบาปมาทำอะไรทั้งนั้น ผมยังสาบานต่อหน้าว่าถ้าผมเอาเงินวัด ตรวจเส้นทางเงินวัดเลย ถ้าผมยุ่งเกี่ยวแม้แต่สลึงนึงก็ให้ผมมีอันเป็นไปจากพี่น้องทั้งหมด ลูกเต้าทั้งหมด แต่ถ้าตรวจสอบแล้วผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยว จะให้ผมทำยังไงกับคนกล่าวหาผมขึ้นมาลอยๆ ผมการันตีว่าหลวงพ่อเป็นคนดี แต่คนข้างตัวหลวงพ่อผมไม่รู้ บางทีไปเชื่อมโยงว่าผมไปร่วมมือยิงสนธิ ลิ้มทองกุล ดูสิ ไปได้ยังไง ผมจะไปยุ่งอะไรกับระดับโน้น ลงถึงขนาดนี้ ผมทนไม่ไหว ถึงพูดต่อหน้าพี่น้องประชาชนว่าเป็นยังไง แล้วเรื่องที่มีเหตุยิงกัน ผมก็ต้องพูด จริงเท็จก็ต้องไปถามทางวัดเอา ผู้สื่อข่าวคนนี้ออกจากช่อง 8 ผมส่งข้อมูลไปแล้ว 30 ก.ย. เขาต้องโดนตัดสินคดีฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ แต่เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขา ไม่เกี่ยวกับผม ผมกับเขาไม่มีอะไรกัน แต่เพจของเขาทำให้คนเข้าใจผมผิดตลอดเวลา ก่อนเขาโดนกระทำ เขาไปขอสนับสนุนกีฬาอะไรไม่รู้ ต้องไปถามวัด แต่หลวงพ่อไม่สามารถให้ได้ เพราะเขามีคนทำอยู่แล้ว พอไม่สามารถให้ได้ ไม่กี่วันเขาไปเมาเหล้าแล้วจ้างคนมากระทืบหน้าหลวงพ่อ มันเกินไปมั้ย ทุกคนก็รับไม่ได้ คนลพบุรีก็รับไม่ได้ ตอนนั้นหลายปีแล้ว ผมก็เป็นคนนึงที่เป็นลูกศิษย์ ทุกวันนี้ยังงงว่าผมยุ่งเกี่ยวรังวัดได้ไง ผมไปงานหลวงพ่ออย่างเดียวคือหลวงพ่อจัดแข่งขันกีฬา ผมเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรีด้วย หลวงพ่อทำหนังสือเชิญให้ผมไปกล่าวรายงานให้องคมนตรี ผมถึงไป หรือถ้าไปร่วมงานแผ่นดิน ร่วมอะไรที่มีหลวงพ่อร่วมอยู่ด้วย เขาเชิญผมไปในฐานะนายกเทศมนตรี เจอกันก็ถ่ายรูปกัน เขาก็เอารูปผมไปลง ค่ายมวยไปดูสัญญาก็ได้ ดั้งเดิมสัญญาเช่าที่คนทำสัญญาคือน้องผม แต่ไม่ทันเปิดน้องผมเสียชีวิต ผมเลยต้องมาสานต่อ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัดทั้งนั้น ผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผมไม่เคยยุ่งกับเงินวัดแม้แต่บาทเดียว ถ้าสืบเส้นทางได้ว่าผมยุ่งเกี่ยวกับเงินวัดแม้แต่บาทเดียว เอาผมไปฆ่าทิ้งได้เลย แต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ยุ่งเกี่ยว จะให้ทำยังไงกับคนที่กล่าวหาผม
เคยได้ยินมั้ยตอนมีเหตุยิงนักข่าว มีเชื่อมโยงไปถึงชื่อกำนันด้วย?
จำเริญ : ไม่มีครับ
กรณีที่ดินของวัด พอทราบมั้ยว่าคนถือครองไว้หลากหลายคน?
จำเริญ : ชีวิตผมไม่ไปยุ่งเรื่องวัดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรืออะไร แต่โรงแรมลพบุรีอินน์ผมรู้ เจ้าของร้านอาหารคือเจ้าของร้านสกาล่า โอกับบอล สองคน ไม่ได้เกี่ยวกับวัด ผมเป็นคนเซ็นอนุญาต ถึงกล้าพูดว่าไม่เกี่ยวกับวัดเลย เป็นของบอลกับโอ ร้านสกาล่า
ต๊ะ : จริงๆ ผมไม่ได้มีอะไรกับท่านนายกเลย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมไม่เคยปรากฏตัวเลยหลังเกิดเหตุลอบยิง จนเมื่อวานผมไม่สบายใจที่ท่านนายกพูดว่าผมถูกไล่ออก ผมไม่ได้ถูกไล่ออก ถ้าเป็นแบบนั้นเรื่องมันร้ายแรง ก็อยากชี้แจงให้เข้าใจนิดนึง ส่วนเรื่องคดีวันที่ 30 ไม่ได้เกี่ยวกับการยักยอกอะไรเลย มันเป็นการลงทุน ลงหุ้นแล้วขาดทุน แต่ไม่ยอมขาด ก็มีการฟ้องร้องกันไปตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ อัยการสั่งไม่ฟ้อง เขาก็ฟ้องตรงที่ศาล คดีนี้จบไปนานแล้ว ตั้งแต่ต้นปี 64 ก่อนผมโดนยิง คนเอาข้อมูลให้ท่านนายกอาจไม่ได้กรอง มันเลยผิดพลาด นายกพูดไปแล้วไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
จำเริญ : ผมไม่มีแหล่งข่าว อยู่ดีๆ เขาส่งเข้ามา ว่าขึ้นศาล 30 ก.ย. ผมจะไปเอาข้อมูลที่ไหนมา เขาส่งมาให้เอง ถ้าผิดพลาดยังไงผมไม่รู้หรอกนะ แต่โดยส่วนตัว ต๊ะกับพี่ไม่ได้มีเรื่องอะไรกัน ทำไมเอาไปพัวพันได้
ต๊ะ : ผมไม่เคยพูดกับใครด้วยซ้ำ ไปเชื่อมโยงอะไร ผมเคยแชร์ด้วยซ้ำว่าบิ๊กเกรียนหรือใครที่เอาไปแฉ เดี๋ยวจะกลับมาหาผม ซึ่งมันก็มาจริงๆ ผมแค่อยากอธิบายให้นายกไปตั้งคำถามกับคนที่ส่งข้อมูลให้นายกว่าทีหลังส่งอะไรกรองก่อน มันไม่ใช่เรื่องจริง ผมมาไม่ได้อะไรเลย แค่จะมาดีแคร์ตัวเองเท่านั้นเอง อะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่อ ผมเมา ด้วยอารมณ์ ผมสติแตก โดนยิง โดนกระทำ มีการสอบปากคำของผู้กองคนนี้ว่าคนใกล้ตัวเจ้าอาวาสมาเช็กข้อมูลจริง เราจะรู้สึกยังไง แล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ผมก็สบถออกไป ผมรู้ว่ามันรุนแรง นั่นคือความรู้สึกของผมเฉยๆ
จำเริญ : เรื่องที่ต๊ะพูด ต๊ะพูดก่อนโดนยิงนะ ต๊ะด่าหลวงพ่อก่อนโดนยิงนะ
ต๊ะ : แต่มีคนเช็กผมไง ผมเขียนเรื่องนี้ได้แค่ 3 วัน สืบคนนึงโทรมาหาผมให้ระวังตัว ณ ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ถ้าตราบใดที่ผมอยู่เฉยๆ มันก็ไม่ดี สุดท้ายผมก็ยอมรับว่าผมเมา
จำเริญ : ที่ทางวัดแจ้งมา เขาบอกว่าต๊ะไปขอสนับสนุนสปอนเซอร์ทางวัด ขอแล้วหลวงพ่อบอกมีคนทำอยู่แล้ว ต๊ะก็ไปด่าจะกระทืบหน้าหลวงพ่อ เขาพูดมาแบบนี้นะ
ต๊ะ : ผมไม่เคยย่างกรายไปที่วัดตั้งแต่นักเทนนิส คุณบอล ภราดรไปบริจาค ผมไม่รู้จักหลวงพ่อเป็นการส่วนตัว ช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิด ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ นานา เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปขอเกี่ยวกับกีฬา
จำเริญ : โดยส่วนตัวพี่ไม่มีอะไรกันอยู่แล้ว แต่ขอร้องอย่าเอาอะไรไปโยงถึงพี่ ถ้ายุติได้ก็ยุติซะ
ต๊ะ : เพจผมมีแค่ชมรมคนไม่กลัวอิทธิพล เพราะผมทำเรื่องช่วยชาวบ้าน ลพบุรีร้องทุกข์ เพจอื่นผมไม่ได้ทำเลย
จำเริญ : ไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาเช็กอยู่ ผมไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่เขาพูดว่าเป็นทางนี้ เราก็บอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวให้ทนายแยกฟ้อง เพจแฉวีกรรมหมอบี ทุกคนก็งงว่าเกี่ยวอะไรกับกำนัน
ต๊ะ : ผมยังบอกทุกคนว่าสุดท้ายก็วกมาใกล้ตัวผมอีกแน่ ซึ่งมันก็จริง กับพี่หนุ่มผมก็ไม่เคยพูดถึงท่านนายก
จำเริญ : ตอนนี้ยังลงอะไรมั่วๆ อยู่เลย ตรวจสอบเรื่องวัดแล้วมาเกี่ยวอะไรกับนายก มันอคติส่วนตัวหรือเราทำอะไรก็มาบอกได้ ผมไม่เคยทำอะไรใคร ไม่เคยเอาเงินวัด มาตรวจสอบได้เลย
ต๊ะต้องให้ข้อมูลกองปราบ?
ต๊ะ : กองปราบกับดีเอสไอ ก็ยินดีให้ความร่วมมือ อะไรทำแล้วเกิดความชัดเจน ในส่วนวัด ในส่วนผม ผมก็ยินดีอยู่แล้ว
เรื่องบีหมอปลาจะเคลียร์อะไรกับเขามั้ย?
หมอปลา : เคลียร์อะไร ก็บอกว่าไม่ชอบขี้หน้า ก็คนไม่ชอบ
มันทับทางกันหรือเปล่า?
หมอปลา : ไม่มีทับทาง เพราะทุกวันนี้สิ่งที่ทำไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เงินเข้าตรงไหนฉิxหายตรงนั้น ผมสงสารหลาย ๆ คนที่ถูกหลอกให้เสียทรัพย์มากกว่า ไม่เกี่ยวทับที่ทับทาง เพราะผมทำไม่เกี่ยวกับเงินตรงนั้นเลย
เรื่องลุงพล?
หมอปลา : เลิกคบไปนานาแล้ว (หัวเราะ) เลิกในรายการนี่แหละ พลจ๋าเพื่อนขอลาก่อน เลิกคบก่อนสักพักใหญ่เขาถึงโดนจับ
มหาหมีเรื่องวัดพระบาทน้ำพุดูแล้วน่ากังวลใจมั้ย?
มหาหมี : น่ากังวลครับ เพราะน่าจะมีความพยายามเชื่อมโยงไปที่วัด เนื่องจากวัดมีทับซ้อนหลายองค์กร ทั้งวัด มูลนิธิ สถานสุขาภิบาล เรื่องเงินตรงไหนไม่ถูกไม่ควร น่าจะมีคนที่กระทำความผิด มีคนที่เข้าข่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องตามพยานหลักฐาน แต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องทำไปตามหลักการกฎหมาย ถึงไหนก็ถึงนั้นแหละครับ
กิ๊ก?
กิ๊ก : ก็อยากให้คนที่ทำบุญไป ไม่อยากให้เป็นทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ เพราะว่าบุญที่เราทำมันสำเร็จไปแล้ว มันเคยมีกรณีตัวอย่างสมัยพุทธกาล ที่ผู้หญิงคนนึงเอาดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้า แต่เดินทางไปไม่ถึง โดนวัวขวิดตาย ทานนี้ยังไม่สำเร็จถึงพระพุทธเจ้าเลยนะ แต่จิตที่เบิกบานผ่องใสว่าเราจะได้ถวายแล้ว ก็เหมือนบุญนั้นสำเร็จแล้ว ก็อยากเป็นกำลังใจ เพราะผู้หญิงคนนี้ที่โดนวัวขวิดตาย เขาก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดา นางฟ้า ทุกอย่างมันจบที่เรา มันเบาที่สุด ศัตรูที่ร้ายกาจไม่ใช่บุคคลอื่นค่ะ แต่คือกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหา มานะทิฐิ ความอยากได้ อยากใหญ่ ใจแคบที่อยู่ในใจเรานี่แหละค่ะ มันเป็นสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับเรา และน่าหวาดกลัวมากๆ เพราะมันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่ลากเราให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายในวัฐสงสารนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็อยากบอกทุกคนว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม ถ้าอยากให้ชีวิตมีสันติสุขห่างไกลจากทุกข์ทั้งปวง เราก็ต้องเป็นบุคคลนึงที่ตั้งใจเพียรมีศีลห้าเป็นข้อฝึกในชีวิต ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มสุรา เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะ
เข้าใจมั้ยปลา?
หมอปลา : ผมก็เข้าใจในสิ่งที่พี่กิ๊กปฏิบัติ แต่ก็ไม่เข้าใจอีกหลายคน แม้แต่หลวงพ่อเอง แม้แต่ศีล5 หลวงพ่อยังรักษาไม่ได้เลย หลวงพ่อบอกว่าต้องดูแลคน 2 พันคน แต่ไวยาวัจกรบอกว่าร้อยกว่าคน ที่เป็นเอดส์ สรุปดูแลใครอีก
เขาหมายถึงมีเด็กกำพร้า?
หมอปลา : แต่วัดพระบาทน้ำพุ จุดขายคือคนเป็นเอดส์ อีกสามเดือนเขาจะปิด ไม่พอ ก็ยังไม่เห็นปิดวัดซะที
บาปมั้ยเนี่ย?
กิ๊ก : อกุศลเกิดกับหมอปลา แล้วแต่ ถ้าหมอปลาอยากมีอีกก็ให้หมอปลาเป็นต่อไปค่ะ (หัวเราะ) หนูก็ได้แต่เป็นผู้ชี้ทาง คนนั้นจะทำหรือเปล่าก็เป็นเจตนาของแต่ละบุคคลนะคะ
หมอปลา : เราต้องอยู่กับความจริง ทุกคนสอนให้ทุกคนเป็นคนดี แม้แต่ตัวหมอบีเอง แต่ก็ตั้งคำถามว่าสิ่งที่หมอบีทำอยู่มันดีใช่หรือไม่
เขาบอกเขาบริจาคให้หลวงพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์?
หมอปลา : พี่หนุ่มเชื่อมั้ยล่ะ สาบาน เขามาพูดในรายการพี่เชื่อมั้ย
มีบางอันที่คาใจ?
หมอปลา : แต่ผมพูดเลยว่าผมไม่เชื่อ
กิ๊ก : หนูคิดว่าสุดท้ายกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะ ใครทำอะไรไว้เขาต้องได้รับผลเช่นนั้นแน่นอน
หมอปลา : พี่กิ๊กก็รู้จักหมอบีส่วนนึง เคยบอกหมอบีบ้างมั้ย
กิ๊ก : ทุกอย่างถ้าคนศึกษาปฏิบัติจริงๆ ต่อให้กิ๊กไม่พูดเขาย่อมรู้ด้วยตัวเอง คนทำผิดเขามีความสุขจริงๆ หรือเปล่า เราบอกว่าเขาไม่ได้รับผลกรรม มันใช่เหรอ หลับเป็นสุขมั้ย ตื่นเป็นสุขมั้ย ฝันร้ายมั้ย ทุกอย่างเขารู้อยู่แก่ใจค่ะ กิ๊กในฐานะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติธรรม กิ๊กมีหน้าที่ลดละกิเลสตัวเอง และกิ๊กก็อยากเป็นกำลังใจให้พุทธศาสนิกทุกคน ได้มีศรัทธาที่ตั้งมั่นที่พระเจ้าทรงสอน เมื่อไหร่ที่เรามีศรัทธา ไปยึดติดที่ตัวบุคคล เมื่อนั้นเราเสียโอกาสในการประพฤติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
หมอปลา : อยากให้หลวงพ่อกับหมอบี ทำอย่างที่พี่กิ๊กพูด ขอให้หลวงพ่อทำด้วยนะ สาธุ
กิ๊ก : เป็นห่วงหมอปลามากๆ เลย จิตคนเราเกิดดับตลอดเวลาที่ความเร็วสูงมาก ที่ความเร็ว 4 ล้านล้านครั้งต่อวินาที นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราทุกคนเมื่อตายปุ๊บเกิดใหม่ทันที ไม่มีระหว่างขั้น อยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตายด้วยอะไร ถ้าตายด้วยอกุศล ความโลภ ความโกรธ ความหลง โลภอยากได้กลายเป็นเปรต โกรธเด็ดๆ เป็นสัตว์นรก หลงงกๆ เป็นเดรัจฉาน เหมือนพี่หมูเด้งเป็นสัตว์สี่ขาที่ตัวขนานกับแกนโลก แต่ถ้าจิตสุดท้ายเราตายด้วยกุศล ด้วยสติ ระลึกถึงศีลห้าที่ทำมา ระลึกถึงบุญกุศลหรือคุณงามความดีที่ทำมา เราจะมีสุคติภูมิเป็นที่หมาย ถ้าเราไปกับความโกรธ เกลียดความพยาบาท สิ่งเหล่านี้เราจะมีทุกข์คติเป็นที่หมาย กิ๊กเป็นห่วงทุกคน รวมถึงหมอปลาด้วยค่ะ อยากให้หมอปลามีความสุข เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
หมอปลา : สำหรับผม เวรย่อมระงับด้วยการถีบหน้าอีเวร ผมยอมรับความจริงเลย ชีวิตผมเป็นแบบนี้จริงๆ มึงเป็นคนเลวจะให้ผมไปสรรเสริญคงไม่ใช่
กิ๊ก : กิ๊กไม่ได้ให้หมอปลาสรรเสริญคนไม่ดีนะ แต่สิ่งนึงคือเราทำหน้าที่ได้เท่าที่เราทำ ที่สำคัญต้องรักษาใจตัวเอง อย่าให้มีอกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆ
หมอปลา : ผมเข้าใจพี่กิ๊กว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร แต่สำหรับผม คือเวรย่อมระงับด้วยการถีบหน้าอีเวร
กิ๊ก : แล้วก็จะเกิดและเจอกันไปอีกเรื่อยๆ ไม่จบไม่สิ้น
หมอปลา : ผมอยากเจออีกครับ ผมอยากจัดการไอ้พวกนี้ครับ
กิ๊ก : งั้นหมอปลาก็ต้องเจอต่อไปค่ะ ใครอยากเลือกเวย์หมอปลาก็เลือกแบบหมอปลา ใครอยากเลือกแบบกิ๊ก ก็มาแบบกิ๊กแนะนำ แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกเลยค่ะ เราเกิดคนเดียว เราตายคนเดียว เมื่อเราตายแล้วเราต้องเดินทางต่อคนเดียว กับสะเบียงบุญหรือสะเบียงบาปที่เราทุกคนทำให้กับกระแสชีวิตตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด
ปลาร้องวี้ดแน่?
หมอปลา : (หัวเราะ)
กิ๊ก : หนูพูดแล้วหนูวางนะ ใครทำได้ก็ทำ ใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ ทุกคนต้องเลือกวิถีชีวิตให้ตนเอง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เป็นไปตามการกระทำของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะ การทำบุญก็เลือกที่เรามั่นใจค่ะ ถ้าไม่อยากทำบุญก็ไม่เป็นไร รักษาศีลห้าให้ได้ในทุกๆ วัน เราหาข้าวหาอาหารให้พ่อแม่กิน เราก็ทำบุญแล้วค่ะ
เพิ่งรู้ว่าตายแล้วเกิดใหม่ทันที?
กิ๊ก : ใช่ค่ะ ทันทีค่ะ
มหาหมี : ตายแล้วเคลื่อนเลย แต่จะเกิดเป็นอะไรแค่นั้นเอง
หมอปลา : ที่เจอสัมภเวสีเร่ร่อน แสดงว่าเขาเกิดแล้วใช่มั้ย
กิ๊ก : เขาเกิดแล้วค่ะ เราทุกคนเป็นสัมภเวสีค่ะ
มหาหมี : ใช่ครับ เราเป็นสัมภเวสี เวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติ
กิ๊ก : จะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ใช่สัมภเวสี
มหาหมี : นี่ตามหลักศาสนา ตายแล้วเกิดใหม่เลย อยู่ที่จะเกิดเป็นอะไร
ปลาอยากเกิดเป็นปลาอีก?
หมอปลา : ครับ
ชาติหน้าขอให้เป็นเพื่อนลุงพลอีก?
หมอปลา : ชาติหน้าผมไม่อยากเป็นเพื่อนไอ้พลแล้ว ชาตินี้พอกันแค่นี้พล (หัวเราะ) ไม่ไหว
พลชูสองนิ้วนะตอนขึ้นรถ?
หมอปลา : 26 (หัวเราะ)