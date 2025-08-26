ตม.ชลบุรีบุกจับชาวจีน–เกาหลี เปิดบ่อนโป๊กเกอร์กลางซอยทุ่งกลม–ตาลหมัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตม.ชลบุรี สนธิกำลัง ตร.ท่องเที่ยวเมืองพัทยา บุกจับชาวจีน–เกาหลี ลอบเปิดบ่อนโป๊กเกอร์กลางซอยทุ่งกลม–ตาลหมัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ยึดของกลางหลายรายการ ตั้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
วันนี้ (26 ส.ค.) พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.กวิณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม.ชลบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตม.ชลบุรี สนธิกำลังร่วมตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าตรวจสอบบ้านพักไม่มีเลขที่ภายในซอยทุ่งกลม–ตาลหมัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีชาวต่างชาติจอดรถกีดขวางหลายคัน อีกทั้งยังทิ้งขยะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
จากการตรวจสอบพบบ้านดังกล่าวเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่กว่า 50 ตารางวา และมีสระว่ายน้ำภายในบ้าน นอกจากนั้นยังพบชาวต่างชาติที่พยายามจะวิ่งหลบหนี แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้รวม 9 คน เป็นชายชาวจีน 5 คน ชายชาวเกาหลี 3 คน และหญิงชาวเกาหลี อีก 1 คน
และยังพบโต๊ะเล่นโป๊กเกอร์หลายชุด เงินสดสกุลไทย ชิปพนันประมาณ 1 ล้านบาท ไพ่หลายสำรับ และเครื่องนับเงิน จึงฃตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบสวนที่ ตม.จ.ชลบุรี
เบื้องต้น นาย Hao Tang อายุ 35 ปี สัญชาติจีน, นาย Ji Hwan Lee อายุ 35 ปี และ น.ส. Youngyoung Kim อายุ 31 ปี สัญชาติเกาหลี รับสารภาพว่าเป็นเจ้าบ้านและเป็นผู้เปิดให้มีการเล่นพนันโป๊กเกอร์
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย”
และยังแจ้งข้อหาเพิ่มต่อนาย Hao Tang “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือถูกดำเนินคดีข้อหา “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย” ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินการตามกฎหมาย