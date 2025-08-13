xs
เครือข่ายหยุดพนันร้อง กมธ.ปกครอง ตรวจสอบจัดแข่งโป๊กเกอร์ผิดหรือไม่ จี้ทบทวนคำสั่ง มท. ดัน “โป๊กเกอร์ เป็นกีฬา” รีบเร่งเกินเหตุ ชี้ไม่มีเหตุผลอันควร

วันที่13 สิงหาคม 68 เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันกว่า 30 คน ยื่นหนังสือต่อนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์กลางกรุงในช่วงที่ผ่านมา

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า “ประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ส่งด่วน ที่รัฐบาลดำเนินการอนุมัติอนุญาตอย่างรวบรัดเร่งรีบให้เสร็จทันเวลาจัดงานของบริษัทเอกชน ทั้งที่มีหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมัติให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬาของบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะขัดกับหลักเกณฑ์ที่กกท.ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2561 สาระสำคัญคือ ชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ต้องมีสหพันธ์กีฬานานาชาติ เช่น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือมนตรีซีเกมส์ หรือเอเชียนเกมส์ ให้การรับรอง แต่โป๊กเกอร์ไม่มีคุณสมบัตินี้ และบอร์ดกกท.ก็น่าจะรู้ดี เพราะในวันที่ประชุมเรื่องนี้ บอร์ดมีการอนุมัติสองชนิดกีฬา คือ อเมริกันฟุตบอลกับโป๊กเกอร์ ที่มีการอนุมัติอย่างสองมาตรฐาน อเมริกันฟุตบอลได้รับความเห็นชอบเพราะมีสหพันธ์นานาชาติ และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรับรอง ขณะที่โป๊กเกอร์ไม่มีคุณสมบัตินี้ แต่บอร์ดกกท.ซึ่งมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กับนายสรวงศ์ เทียนทอง ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา เป็นรองประธาน กลับเห็นชอบให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬา ด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าเป็นเกมไพ่ที่มีผู้นิยมเล่นเท่านั้น ซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของกกท. มติของบอร์ดจึงน่าจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ” 
 
“และเมื่อไล่เรียงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ พอผลการประชุมบอร์ดอนุมัติ เย็นวันนั้นมีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมโป๊กเกอร์พร้อมคณะกรรมการสมาคมทันที พร้อมประกาศเดินหน้าเต็มที่ในการจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์กลางกรุงในสัปดาห์ถัดมา ทั้ง ๆ ที่การจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬายังไม่เป็นที่เรียบร้อย จึงน่าสงสัยว่างานที่จัดขึ้นนั้นถูกต้องตามเงื่อนไขของกกท.และกระทรวงมหาดไทยหรือไม่? เพราะจัดขึ้นโดยไม่มีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรองรับ และที่สำคัญมีการเล่นที่มีลักษณะเป็นการพนันด้วยหรือไม่? เรื่องนี้สังคมต้องการให้มีการตรวจสอบ”
​ “ประเด็นที่สืบเนื่องกันคือ เรื่องนี้เป็นที่มาของการที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ อ้างถึงมติของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจยกเลิกคำสั่งเดิม ปลดล็อคใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดและอื่น ๆ สามารถอนุมัติอนุญาตให้จัดพนันโป๊กเกอร์ได้เฉพาะในการแข่งขันที่มีลักษณะเป็นกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้น เมื่อต้นทางคือการอนุมัติโป๊กเกอร์เป็นกีฬาของบอร์ดกกท.มีความมิชอบแล้ว การปลดล็อคของรมต.มหาดไทยก็น่าจะไม่มีเหตุผลอันควรไปด้วย”

​“เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันไม่ได้มีเจตนาจะคัดค้านในทุกเรื่อง โป๊กเกอร์สามารถทำให้เป็นกีฬาได้ไม่ต่างจากไพ่บริดจ์ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ แต่ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ไม่ใช่การอาศัยอำนาจการเมืองผลักดันอย่างรวบรัดโดยไม่มีการวางมาตรการป้องกันอย่างรอบคอบ เอากีฬากับการพนันมาผสมปนเปเป็นเรื่องเดียวกัน โดยอ้างเอากีฬามาสนับสนุนการพนัน กลับกลายเป็นการทำลายวงการกีฬามากกว่า เรื่องนี้คนในวงการกีฬาควรต้องออกมาปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจโดยมิชอบเช่นนี้” นายธนากรกล่าว








