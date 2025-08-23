รวบคาสุวรรณภูมิ! หนุ่มแดนกิมจิฟอกคริปโตเป็นทองคำแท่งให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบเงินหมุนเวียนนับพันล้าน

ตำรวจ ปอท. รวบหนุ่มเกาหลีใต้ฟอกคริปโตเป็นทองคำแท่งให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบเงินหมุนเวียนกว่า 1.6 พันล้านบาท
วันนี้ (23 ส.ค.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ต.ลัทธพล อัครปัญญา สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. สนธิกำลังร่วมกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ตม. จับกุม นายฮาน อายุ 33 ปี สัญชาติเกาหลีใต้ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 822/2568 ลงวันที่ 6 ก.พ.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงน้ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่” ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขาเข้า
ทั้งนี้เมื่อกลางเดือน ก.พ.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. ได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมสมาชิกขบวนการฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยเข้าตรวจค้น 20 จุด 8 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 10 ราย ได้แก่ สมาชิกแก๊งฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทยจำนวน 5 ราย และเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้ในการกระทำความผิดอีก 5 ราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ร่วมกับ บก.ตม.สืบทราบว่า นายฮาน ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งฟอกเงินรายสำคัญจะเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเที่ยวบินจากประเทศเกาหลีใต้มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงวางแผนจับกุมพร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งภายในมีข้อมูลบัญชีคริปโตแพลตฟอร์มต่าง ๆ จำนวนหลายบัญชี และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
สอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเสธ แต่รับว่าปัจจุบันทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้กับบริษัทฟอกเงินดิจิทัลสกุลต่าง ๆ เป็นทองคำแท่ง ให้แก่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยตนได้เปิดบัญชีคริปโตให้แก่บริษัทไว้ใช้ในการรับเงินดิจิทัลจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอนเงินดิจิทัลมายังบัญชีคริปโตแล้ว บริษัทจะติดต่อนายหน้าในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหาซื้อทองคำแท่งส่งให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จากการตรวจสอบเชื่อว่า การฟอกคริปโตเป็นทองคำแท่งแต่ละครั้ง มีน้ำหนักทองไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม หรือประมาณ 33 ล้านบาท และจากการตรวจสอบบัญชีคริปโตของผู้ต้องหา ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 67 มีการรับเงินดิจิทัลสกุลต่าง ๆ รวมมูลค่า 47,300,000 USDT คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,650 ล้านบาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป