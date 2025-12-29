ไปวัดอรุณฯ ต้องแลกบัตรถ่ายภาพ? ช่างเน็ตแห่แชร์ประสบการณ์ถ่ายภาพที่วัดไม่ประทับใจ

นักท่องเที่ยวเผย ไปวัดอรุณฯ ต้องแลกบัตรถ่ายภาพ ไม่มีบัตรจะโดนเชิญออก แต่คนต่างชาติกลับถ่ายได้ตามปกติ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์-แชร์ ประสบการณ์ไม่ประทับใจเจอช่างภาพเจ้าถิ่นสายกั๊ก
เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กเจ้าของบัญชีชื่อ Krissachai Tiwanon ได้แชร์ประสบการณ์การไปถ่ายภาพที่วัดอรุณราชวราราม ว่าต้องแลกบัตรสำหรับการถ่ายภาพ มิฉะนั้นอาจโดนเชิญออก โดยอธิบายไว้ว่า
มาวัดอรุณหลังจากนี้ต้องติดต่อแลกบัตรตากล้องแล้วนะครับ
*ใช้บัตรประชาชนในการติดต่อถ่ายรูป
**ถ้าไม่มีบัตรที่ลงทะเบียนไว้ จะโดนเชิญออกทั้งแบบและตากล้องครับ
***คนต่างชาติ ที่พกกล้องมาถ่าย เห็นถ่ายได้ตามปกติ ไม่ต้องแลกบัตรครับ
ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดบนบัตรดังกล่าวระบุไว้ ดังนี้
บัตรชั่วคราวถ่ายภาพ
Temporary photographer's card
บัตรถ่ายภาพนี้ใช้ได้วันที่ขออนุญาตถ่ายภาพเท่านั้น
เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วให้นำบัตรมาคืนภายในวันเท่านั้น
โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่บอกเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความเห็นที่ไม่ค่อยประทับใจกับการไปถ่ายภาพที่วัดอรุณฯ เนื่องจากมักโดนช่างภาพเจ้าถิ่นพูดจาไม่ดี หรือแสดงความไม่พอใจ และช่างเน็ตบางส่วนมองว่าปัญหาเกิดจากเรื่องผลประโยชน์
ความเห็นบางส่วนจากประเด็นนี้ เช่น
- รำคาญพวกตากล้องร้านเช่าชุดมาก มาเฟียสุด กันมุม กั๊กมุม ใส่เสื้อกั๊กแล้วทรงพลัง อย่าไปเช่าชุดดีกว่า
- เมื่อเดือนที่แล้วไปถ่ายกับน้องก็โดนตากล้องเสื้อกั๊กมาพูดกดดันให้ออกจากมุมที่ถ่ายค่ะ ทั้งๆที่เพิ่งถ่ายได้ 3 รูปเอง คือทั้งวัดเป็นสัมปทานของตากล้องพวกนั้นหรือไง นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จ้างไม่มีสิทธิ์ถ่ายมุมสวยๆเลย ข้ามไปถ่ายวัดโพธิ์สบายใจกว่าไม่มีใครมากั๊กที่ถ่ายรูป
- คิดว่าโดนคนเดียว 555 มีเพื่อนแล้ว โดนตากล้องเสื้อกั๊ก ไล่ทุกจุด ไล่ทั้งเราทั้งลูกค้าเรา มาเฟียมาก ถ่ายๆอยู่ มายืนข้างๆเสร็จยังๆ พูดอยู่แบบนั้น หรือไม่ถ่ายๆอยู่ เค้าอยากถ่ายกว้างๆไม่ยอมรอ มาถึงไล่ที่เลย อย่างเชี่ย
- ตอนนั้นผมไปถ่าย ก็เกือบโดนเชิญออกครับ ถ้าไม่ใช่ช่างที่ใส่เสื้อกั๊ก ถ้าพี่ผมไม่บอกว่ามาถ่ายให้แฟนก็คงโดนเชิญออกไปแล้วครับ
- มันมีพวกกั๊กที่มุมดีๆนะคะ เวลาเราถ่ายก็จะพาลูกค้าตัวเองมายืนกดดัน พูดแซะ
- มุมในโบสถ์ พวกเสื้อกั้ก กั้กสมชื่อ พอเรายืนต่อคิวแม่มมีคนแทรกแล้วบอก ต่อคิวแล้ว ยืนรอ15 นาทีจนแบบเซ็ง พอเราออกแม่งหัวเราะขำสนุก พอตรงเจดีย์ จะมีไอ้แก่ทำโชวพาวบอก ใครให้ถ่าย ขออนุญาตยัง แล้วทำทีจะไล่เรา มึxเป็นคนสร้างหรอ แม่ม //ขออภัยในคำหยาบแต่มันก็สุดทนจริงๆคนแบบนั้น หลังจากนั้นไม่ขอไปวัดอรุณอีกแล้ว จนกว่าจะหาพวกที่เป็นตากล้องสัก10 คนเอาคืนยืนทับทีแม่ม งกนัก 5555