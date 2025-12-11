ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G และ 4G งานกาชาดสวนลุม

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้า “Power UP True Network” สนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2568 ณ สวนลุมพินี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–21 ธันวาคม 2568 นำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และ 4G เสริมความพร้อมด้านการสื่อสารและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือเพื่อการจัดงาน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างล้นหลาม โดยการสื่อสารดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อ ทั้งการจับจ่ายใช้สอยในงานที่ใช้แพลตฟอร์มการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อผู้จัดงาน ร้านค้า และประชาชนที่มาเที่ยวงานและร่วมทำบุญ เพื่อให้ทุกกิจกรรมภายในงานดำเนินไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และสะดวกยิ่งขึ้น
งานกาชาดถือเป็นหนึ่งในงานการกุศลที่สำคัญที่สุดของไทยที่จัดมายาวนาน เป็นพื้นที่แห่งความสุข การแบ่งปัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความภูมิใจที่ได้นำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และ 4G มาร่วมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการใช้งานแอปพลิเคชัน รับส่งข้อมูล หรือการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงานเพื่อรองรับปริมาณผู้ร่วมงานที่จะมาเที่ยวและทำบุญในงานกาชาด 2668 ซึ่งคาดว่าจะหนาแน่นตลอดทั้ง 11 วัน ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินมาตรการเสริมโครงข่ายในพื้นที่สวนลุมพินีและบริเวณโดยรอบ ดังนี้
- ติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Temporary Sites) บริเวณจุดสำคัญต่างๆ ในพื้นที่สวนลุม เพื่อที่จะกระจายสัญญาณเสริมสถานีฐานหลักในพื้นที่สวนลุม เช่น บริเวณประตูทางเข้า โซนกิจกรรมหลัก เป็นต้น
- เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ 5G และ 4G รอบสวนลุมพินี ด้วยการปรับพารามิเตอร์โครงข่ายและปรับจูนสัญญาณแบบเรียลไทม์
- BNIC – ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ พร้อมระบบ AI Network Monitoring ดูแลและบริหารเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ การเสริมสัญญาณดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้ประชาชนสามารถสื่อสาร โพสต์ แชร์ หรือชำระเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก แต่ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยของงาน เช่น การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ การรับมือกรณีเหตุฉุกเฉิน และการบริหารจัดการผู้ร่วมงานในพื้นที่หนาแน่น
ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมสนับสนุนงานกาชาด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมายาวนาน ด้วยการเสริมสัญญาณ 5G และ 4G ครอบคลุมทุกโซนกิจกรรม รองรับประชาชนที่มาร่วมงาน ทำบุญ และร่วมระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน