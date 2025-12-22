‘ร้านภูภิรมย์ สิงห์ปาร์ค’ ยกระดับ ‘อาหารเหนือร่วมสมัย’ คว้า Thai SELECT 2 ดาว ติดอันดับร้านไทยคุณภาพ

“ภูภิรมย์” ร้านอาหารเหนือร่วมสมัย ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้รับรางวัลจากเวที Thai SELECT Award 2025 ระดับ 2 ดาว ซึ่งมอบโดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อรับรองมาตรฐานร้านอาหารคุณภาพ โดย สามารถนำเสนอรสชาติอาหารเหนือแบบร่วมสมัยและอาหารไทยแบบต้นตำรับ พร้อมการันตีคุณภาพด้านบริการและบรรยากาศที่ดีเยี่ยม ร่วมผลักดันอาหารเหนือให้เป็น Soft Power ของจังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 2 ดาว เพียง 30 ร้าน จากกว่า 425 ร้านทั่วประเทศ
คุณชัยภัฏ จาตุรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กล่าวว่า “จุดเด่นของร้านภูภิรมย์คือความตั้งใจในการนำเมนูเหนือมาผสมผสานกับเทคนิคครัวไทยร่วมสมัย โดยให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบคุณภาพ เพื่อสะท้อนรสชาติท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งร้านยังตั้งอยู่ในสิงห์ปาร์ค เชียงราย ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและไร่ชาเขียวขจี รวมถึงการมอบบริการที่ดีเยี่ยมจากพนักงาน การที่ร้านภูภิรมย์ได้รับรางวัล Thai SELECT ระดับ 2 ดาว ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ตอกย้ำถึงมาตรฐานคุณภาพระดับประเทศ
“ร้านอาหารภูภิรมย์” โดดเด่นในฐานะร้านอาหารที่นำเสนอ ‘อาหารเหนือร่วมสมัย’ (Northern Contemporary Cuisine) และ ‘อาหารไทยต้นตำรับ’ (Authentic Thai Classics) ซึ่งทุกเมนูรังสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนเรื่องราว มรดก และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาและเชียงราย โดยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดใหม่ และ ได้มาตรฐาน ทั้งจากไร่ของสิงห์ปาร์คและจากเกษตรกรพื้นที่สูงในท้องถิ่น อาทิ ผักพื้นบ้าน เห็ดหอม เห็ดป่า และยอดชาอ่อน วัตถุดิบทุกอย่างถูกดูแลอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้มั่นใจในความสด สะอาด และปลอดภัย และมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจในรายละเอียด พร้อมบริการอันอบอุ่น
ทั้งนี้พิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2568 (Thai SELECT Award 2025) จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัล Thai SELECT มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดัน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ร้านภูภิรมย์ในฐานะร้านอาหารที่ส่งเสริมอาหารเหนือร่วมสมัย จึงเป็นตัวอย่างของการพัฒนาธุรกิจที่ผสานเสน่ห์ท้องถิ่นของล้านนาเข้ากับ
มาตรฐานสากลการดำเนินงานเช่นนี้จะช่วยให้ภูภิรมย์เติบโตและเป็นหนึ่งในจุดเด่นของอาหารไทยคุณภาพที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ พร้อมทั้งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหาร ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมาเยือนอย่างแท้จริง