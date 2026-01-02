กรมเจ้าท่า เผย 1 ม.ค. 69 มีประชาชน-นักท่องเที่ยวทางน้ำ ทั่วประเทศรวมกว่า 2.93 แสนคน ไม่พบอุบัติเหตุใดๆ

กรมเจ้าท่า เผย 1 ม.ค. 69 มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางน้ำทั่วประเทศ รวม 293,042 คน มีเรือโดยสารบริการรวม 5,945 เที่ยว ไม่พบอุบัติเหตุ ส่วนเจ้าพระยา การเดินเรือเบาบาง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ย้ำ!! เจ้าของเรือห้ามบรรทุกเกินกำหนด–ผู้โดยสารต้องสวมเสื้อชูชีพ
กรมเจ้าท่า (จท.) รายงานว่า ได้ดำเนินการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางทางน้ำให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ รายงานสถานการณ์ทางน้ำ โดย วันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 08.00 น. พบว่า การให้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือไฟฟ้า MINE SMART FERRY และเรือข้ามฟากตามท่าเรือต่าง ๆ มีประชาชนมาใช้บริการในปริมาณเบาบาง สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย พร้อมจัดเรือตรวจการณ์ เจ้าท่า 218 และเจ้าท่า 220 ให้บริการรับ–ส่งประชาชนในเส้นทาง ท่าเรือวัดระฆัง – ท่าเรือวัดอรุณราชวราราม – ท่าช้าง (วังหลวง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 – 26 ตุลาคม 2569 ระหว่างเวลา 07.30 – 22.00 น. รวมถึงเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยผ่านระบบกล้อง CCTV บริเวณท่าเรือต่าง ๆ ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา
สำหรับข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางน้ำทั่วประเทศ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2569 พบว่า มีเรือโดยสารให้บริการรวม 5,945 เที่ยว มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 293,042 คน โดยไม่พบอุบัติเหตุทางน้ำแต่อย่างใด
ในส่วนภูมิภาคและสาขา กรมเจ้าท่าได้เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย จำนวน 50 ศูนย์ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ 837 คน รถยนต์ 105 คัน และเรือรักษาการณ์ 70 ลำ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาล
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือและตลอดระยะเวลาการโดยสารเรือ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ประจำเรือ ได้แก่ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ให้พร้อมใช้งาน และห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง