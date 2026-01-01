ปคบ.ทลายโรงงานเมืองคอนลอบผลิตยาแก้ไอปลอม ยึดของกลางกว่า 20 ล้าน

ตำรวจ ปคบ. สนธิกำลังร่วมกับ จนท.สาธารณสุข บุกเมืองคอน ทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมสูตรผสม 4X100 ยึดของกลางมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ ( 1 ม.ค. ) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. นำเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลังร่วมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและแหล่งพักยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ในพื้นที่อ.พระพรหม และ อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช 4 จุด ก่อนตรวจยึดยาแก้ไอปลอม เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และวัตถุดิบ หลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 20,000,000 บาท
สืบเนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม หรือยาน้ำบางชนิด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนำไปผสมกับน้ำกระท่อมดื่มสร้างความมึนเมาในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน กันอย่างโจ่งครึ่ม รวมถึงยังพบว่า มีการลักลอบผลิตยาแก้ไอน้ำเชื่อมปลอม ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับผสมน้ำกระท่อมสูตร 4x100 โดยเฉพาะส่งขายให้กับร้านขายยาและกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว เป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส กระทั่งทราบตัวกลุ่มผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมเหล่านี้ ที่มีการจัดตั้งโรงงานผลิต และ แหล่งจัดเก็บสินค้า อยู่ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ ตัวกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มนี้ยังเป็นเครือข่ายเดียวกับที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เคยตรวจค้นไปแล้ว เมื่อปี 2565 แต่ยังคงไม่เข็ดหลาบ
จึงเร่งประสานข้อมูลร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่เป้าหมายจำนวน 4 แห่ง จนนำมาสู่การตรวจยึดยาแก้ไอปลอมจำนวนกว่า 77,000 ขวด รวมถึงวัตถุดิบ ฉลาก ขวดเปล่า และเครื่องจักสำหรับใช้ในการผลิต มูลค่ากว่า 20,000,000 บาท
ก่อนนำของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ในความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ฐาน “ผลิตยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ,ผลิต และขายยาปลอม” ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป