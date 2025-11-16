คว่ำจนเกลี้ยง!สหรัฐฯรับใกล้หมดหนทางคว่ำบาตรรัสเซีย หลังขึ้นบัญชีดำ2บ.พลังงานยักษ์ใหญ่

วอชิงตันแทบหมดรายชื่อเป้าหมายที่จะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานมอสโกแล้ว จากการเปิดเผยของมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากล่าสุดเคลื่อนไหวขึ้นบัญชีดำบริษัททางพลังงานยักษ์ใหญ่ 2 แห่งของรัสเซีย ในขณะที่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะสามารถปรับตัว รับมือกับมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกได้เป็นอย่างดี
เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกคำสั่งคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงาน ลุคออยล์และรอสเนฟต์ 2 บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ความเคลื่อนไหวที่ทาง รูบิโอ บอกว่าเป็นไปตามคำร้องขอของยูเครนและบรรดาผู้สนับสนุนเคียฟ
นอกจากนี้แล้ว วอชิงตัน ยังขัดขวางความพยายามของลุคออยล์ ที่ต้องการขายทรัพย์สินในต่างแดน แก่เทรดเดอร์พลังงานสวิตเซอร์แลนด์แห่งหนึ่ง ซึ่งทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลรัสเซีย
"เราเล่นงานบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของพวกเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนร้องขอมานาน" รูบิโอบอกกับพวกผู้สื่อข่าว "ผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้อีกไหม ผมหมายถึงว่า เรากำลังจะไม่เหลืออะไรให้คว่ำบาตรแล้ว"
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวเพิ่มเติมว่า การเล็งเป้าเล่นงานสิ่งที่เรียกว่า "กองเรือเงาของรัสเซีย" หรือบรรดาเรือบรรทุกน้ำมันที่รัฐบาลตะวันตกกล่าวหาว่าลอบขนส่งน้ำมัน ฝ่าฝืนมาตรการลงโทษ อาจย้อนมาส่งผลกระทบกับเหล่าชาติยุโรปเอง
สหรัฐฯและพันธมิตรหาทางฉีกเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นชิ้นๆ ด้วยมาตรการคว่ำบาตรและมอบความได้เปรียบแก่ยูเครนในความขัดแย้งระหว่าง 2 ชาติ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของมอสโกสามารถปรับตัวได้แล้ว และกำลังเบี่ยงเส้นทางการค้าไปยังตลาดอื่นๆที่ไม่ใช่ตะวันตก
ขณะเดียวกัน ยูเครนกำลังเผชิญวิกฤตการเงินเลวร้ายลงเรื่อยๆ มีรายงานข่าวบ่งชี้ว่าเคียฟอาจหมดเงินสดอย่างเร็วที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ หากว่าตะวันตกไม่เพิ่มความช่วยเหลือ เวลานี้สหภาพยุโรปกำลังผลักดันเงินกู้แบบมีหลักประกัน 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อค้ำยันให้เคียฟอยู่รอด โดยใช้ทรัยพ์สินแห่งรัฐของรัสเซียที่อายัดไว้เป็นหลักประกัน ความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงประณามจากมอสโก ที่ชี้ว่าเป็นการขโมยอย่างโจ่งครึ่ม
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)