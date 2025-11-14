น้ำมัน-ทองคำทรงตัว ดาวโจนส์ดิ่งเกือบ800จุดจากแรงฉุดหุ้นเอไอ

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันพฤหัสบดี(13พ.ย.) หลังดิ่งลงหนักราว 4% หนึ่งวันก่อนหน้านี้ นักลงทุนชั่งใจความกังวลอุปทานล้นตลาดกับเค้าลางสหรัฐฯคว่ำบาตรลุตออยล์ของรัสเซีย ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบแรง ตามแรงฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำปรับลดเล็กน้อย หลังหน่วยงานรัฐบาลกลางอเมริกาสิ้นสุดภาวะชัตดาวน์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 20 เซนต์ ปิดที่ 58.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 30 เซนต์ ปิดที่ 63.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สหรัฐฯเล่นงานลุคออยล์ด้วยมาตรการคว่ำบาตร ส่วนหนึ่งในความพยายามดึงรัสเซียเข้าสู่การเจรจาสันติภาพยูเครน มาตรการคว่ำบาตรได้ห้ามทำธุรกรรมกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียแห่งนี้ หลังจากวันที่ 21 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันขยับขึ้นไม่มากนัก หลังรายงานจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ พบว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศเพิ่มขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนสต๊อกเบนซินและน้ำมันกลั่น ลดลงน้อยกว่าคาด
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบแรงในวันพฤหัสบดี(13พ.ย.) ตามแรงฉุดของเอ็นวิเดียและยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ ในขณะที่นักลงทุนลดระดับความคาดหมายเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด สืบเนื่องจากความกังวลเงินเฟ้อและความเห็นต่างของบรรดาคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินต่อสถานะทางเศรษฐกิจของอเมริกา
ดาวโจนส์ ลดลง 797.60 จุด (1.65 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,457.22 เอสแอนด์พี ลดลง 113.43 จุด (1.66 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,737.49 จุด แนสแดค ลดลง 536.10 จุด (2.29 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,870.36 จุด
ในช่วงไม่กี่วันที่ผานมา มีคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดมากขึ้นที่ส่งสัญญาณว่ามีท่าทีลังเลเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลายคนส่งเสียงแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและสัญญาณค่อนข้างมีเสถียรภาพในตลาดแรงงาน หลังจากเฟดปรับลดดอกเบี้ยไปแล้ว 2 รอบในปีนี้
ความเคลื่อนไหวในแดนลบของวอลล์สตรีท มีขึ้นแม้ว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯกลับมาเปิดทำการอีกรอบ หลังชัตดาวน์ไปนาน 43 วัน ที่ก่อความกังวลแก่นักลงทุนและสร้างความปั่นป่วนแก่กระแสข้อมูลทางเศรษฐกิจ
การกลับมาปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลกลางอีกรอบ กระตุ้นให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และฉุดราคาทองคำขยับลงราว 1% ในวันพฤหัสบดี(20พ.ย.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.50% ปิดที่ 4,194.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)