ปอศ.ยึดขาไก่แช่แข็งลอบนำเข้ากว่า 230 ตัน มูลค่ากว่า 20 ล้าน

ตำรวจปอศ.-ปศุสัตว์-ศุลกากร ยึดขาไก่แช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 230 ตัน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท คาท่าเรือคลองเตย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนก
วันนี้ (11 ก.ย.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สมจิตร ยศหนองทุ่ม รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วันเผด็จ จันยะรมณ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และศุลกากร นำกำลังเข้าตรวจยึดขาไก่แช่แข็ง ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย น้ำหนักรวมกว่า 230,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ของบริษัทรุ่งเรือง โฟรเซ่น จำกัด
ภายในศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า บริษัทดังกล่าวลักลอบนำเข้าสินค้า ประเภทขาไก่แช่แข็ง เนื้อหมู และสินค้านำเข้าประเภทอื่น โดยมิชอบด้วยกฎหมาย พฤติกรรมคล้ายกับรูปแบบเครือข่ายลักลอบนำเข้าตีนไก่และหมูเถื่อน ที่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ภายในศุลกากรท่าเรือกรุงเทพฯ กระทั่งตรวจยึดของกลางจำนวนมากได้ดังกล่าว
เบื้องต้นได้ทำการตรวจยึดและอายัดสินค้าทั้งหมดไว้ โดยจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในข้อหา “สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558”ต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่าขาไก่แช่แข็งเถื่อน ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในครั้งนี้ มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เนื่องจากไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ อาจปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตราย เช่น ไข้หวัดนก หรือโรคทางเดินอาหารอื่น ๆ รวมถึงอาจมีสารเคมีหรือสารตกค้างที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ขาไก่ดังกล่าวไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากมักจะถูกเก็บในสภาพที่ไม่เหมาะสม ขาดการควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน ทำให้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารลดลงอย่างมาก