รวบเครือข่ายลอบขนบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลาง 4.8 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้าน

ตร.ภาค 1 แถลงกวาดล้างและจับกุมเครือข่ายลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายล็อตใหญ่ ผู้ต้องหา 2 ราย ยึดยึดของกลาง 4.8 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท สารภาพได้ค่าจ้างขนเที่ยวละ 3 พันบาท
วันนี้ (14 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 แถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างและจับกุมเครือข่ายลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายล็อตใหญ่ โดยสามารถยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้กว่า 48,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 1 ได้ขยายผลจากการจับกุม นายจีรพิวัฒน์ คนขับรถบรรทุก ซึ่งลักลอบลำเลียงบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 4,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เข้าสู่พื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยจับกุมได้ที่บริเวณถนนพหลโยธิน 3 แยกไฟแดงนิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี
จากการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์ลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากพื้นที่ภาคใต้ และเตรียมกระจายต่อในพื้นที่ภาคกลาง จึงนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก 2 ราย ซึ่งทำหน้าที่ขับรถขนส่งของกลางจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อไปส่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
จากการตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้ขนส่ง พบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมหาศาล รวมทั้งสิ้นกว่า 48,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้ขับรถขนส่งบุหรี่ไฟฟ้าในแต่ละเที่ยวเป็นเงิน 3,000 บาท โดยจะนำรถไปจอดไว้ตามจุดนัดหมายที่กำหนด เพื่อให้ผู้ร่วมเครือข่ายมารับช่วงต่อและนำของกลางไปกระจายให้กับผู้ค้ารายย่อยต่อไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวกับการนำหรือพาของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง (ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าจัดเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า) ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป