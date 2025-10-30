ปคบ.-อย.บุกค้นโรงงาน "หงส์ไทย" ที่กระทุ่มแบน-คลังจัดเก็บที่บางแค พบไม่มีใบอนุญาต ยึดยาดม 2.35 ล้านชิ้น มูลค่า 100 ล้าน

ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ อย. บุกตรวจสอบโรงงานผลิตยาดมหงส์ไทย หลังพบลักลอบตั้งโรงงานผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ยึดสินค้ากว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
วันนี้ (30 ต.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เขาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อย. นำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิต และ จัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร 4 จุด แบ่งเป็นบ้านพักในพื้นที่ย่านบางแค กทม. 1 จุดและ สถานที่ผลิตใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3 จุด ยึดผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร พิมเสนน้ำตราหงส์ไทย รวม 2,350,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท ไว้ทำการตรวจสอบ
สืบเนื่องจากจากกรณีที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรยี่ห้อดัง เสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ตำรวจ ปคบ. จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส กระทั่งพบข้อมูลต้องสงสัยว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวอาจถูกลักลอบผลิตในสถานที่อื่น นอกเหนือจากสถานที่ที่ได้ขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไว้ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตในปัจจุบันทั้ง 4 แห่งในวันนี้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เดิมที่ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรดังกล่าว มีการขออนุญาตผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ก่อนจะมีการขยายฐานการผลิตไปยังสถานที่อื่น นอกเหนือจากสถานที่ที่เคยขออนุญาตกับทาง อย.ไว้ การกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิด “ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ,และ ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมกับอายัดผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร กว่า 2,350,000 ชิ้น ที่ตรวจพบในโรงงานดังกล่าวทั้ง 4 แห่ง ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป