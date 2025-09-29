ข่าวจริง! อย.เพิกถอนผลิตภัณฑ์สมุนไพร จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง หลังพบสารทาดาลาฟิล

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิกถอนผลิตภัณฑ์สมุนไพร จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง หลังพบสารทาดาลาฟิลนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า เป็นข้อมูลจริง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยืนยันว่า ได้เพิกถอนทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง เลขทะเบียนที่ G 298/49 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา เนื่องจาก อย. ตรวจพบสารทาดาลาฟิลในผลิตภัณฑ์ ถือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยืนยันว่า ได้เพิกถอนทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง เลขทะเบียนที่ G 298/49 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา เนื่องจาก อย. ตรวจพบสารทาดาลาฟิลในผลิตภัณฑ์ ถือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค