ทลายแหล่งลอบขายซิลิโคนเสริมจมูก-คางเถื่อนให้คลินิก 20 แห่ง ยึดของกลางกว่า 8 ล้าน

ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ อย.ทลายแหล่งจำหน่ายซิลิโคนเสริมจมูก-คางเถื่อน ยึดของกลางกว่าหมื่นชิ้น มูลค่า 8 ล้านบาท สารภาพทำมาแล้ว 3 ปี ส่งขายคลินิกกว่า 20 แห่ง
วันนี้ ( 22 ก.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.รุตินันท์ สัตยาชัย สว.กก.4 บก.ปคบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำกำลังจับกุมนายเอกสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี พร้อมของกลางซิลิโคนเสริมจมูกจำนวน 13,021 ชิ้น, ซิลิโคนเสริมคางจำนวน1,404 ชิ้นและผลิตภัณฑ์ยาอีก 1,192 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท ได้ในพื้นที่ กรุงเทพฯ
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีผู้ลักลอบจำหน่าย ซิลิโคนเสริมจมูกและคางที่ไม่ได้มาตรฐาน และยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้กับสถานพยาบาลเสริมความงาม จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่จัดเก็บสินค้า พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญากรุงเทพฯ ใต้เข้าตรวจค้นจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายเอกสิทธิ์ รับสารภาพว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีไว้เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลเสริมความงามและลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ โดยทำมาแล้วประมาณ 3 ปี ส่งขายไปยังสถานพยาบาลเสริมความงามต่าง ๆ กว่า 20 แห่ง เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ, ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา" ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การใช้ซิลิโคนเสริมความงามที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน บก.ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคได้ตลอดเวลา