ตร.เตือนเดินทางช่วงปีใหม่อย่าประมาท เผยสถิติ 2 วัน จับกุม 10 ข้อหาหลัก 157,624 ราย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำเดินทางใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท ภาพรวม 2 วัน จับกุม 10 ข้อหาหลัก กว่า 157,624 ราย
วันนี้ (1 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ใน ฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า วันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายเส้นทางมีปริมาณการจราจรหนาแน่นเป็นช่วง ๆ จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
จากผลการปฏิบัติในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น พบการบังคับใช้กฎหมายจราจรใน 10 ข้อหาหลัก จำนวน 79,726 ราย รวม 2 วันจำนวน 157,624 ราย สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในจุดเสี่ยง จุดตัด และเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณรถมาก
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ฯ ร่วมกำกับ ติดตาม และสั่งการให้หน่วยในพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยง จุดตัด และเส้นทางหลักอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาว
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ใช้ความรอบคอบ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความปลอดภัย
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2569 พล.ต.อ.สำราญ อวยพรขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในทุกด้านตลอดปีใหม่ พร้อมขอให้ร่วมกันสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความปลอดภัยของสังคมไทย