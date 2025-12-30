เริ่มวันนี้! 7 วันคุมเข้ม กวดขันวินัยจราจร 10 ข้อหาหลัก หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569

เริ่มวันนี้ 7 วันคุมเข้ม กวดขันวินัยจราจร 10 ข้อหาหลัก ตำรวจตั้งใจดูแลอำนวยการจราจร ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2569 เปิดตัวเลขปี 2568 สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 12,368 ราย
วันนี้ (30 ธ.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกของช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีมาตรการเข้มกวดขันวินัยจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นใน 10 ข้อหาหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
สำหรับ 10 ข้อหาหลัก ประกอบด้วย 1. การขับขี่ขณะเมาสุรา 2. ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 3. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 4. แซงในที่คับขัน 5. ขับรถย้อนศร 6. ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ 7. ไม่คาดเข็ดขัดนิรภัย 8. ไม่สวมหมวกกันน็อก 9. ใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย และ 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
พล.ต.ท.ยิ่งยศฯ กล่าวด้วยว่า การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นเพียงส่วนหนึ่งในมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจจราจร มีตำรวจทางหลวง และตำรวจท้องที่เป็นกำลังหลัก อำนวยการจราจรในทุกจุดสำคัญเพื่อให้บริการประชาชน โดยขอให้ประชาชนตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร กฎของความปลอดภัย และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามด่าน หรือจุดตรวจต่าง ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคือความปลอดภัยของตัวท่านเอง และเพื่อนร่วมทาง ลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย ไม่อยากให้เทศกาลแห่งความสุขสันต์ กลายเป็นเรื่องเศร้า ซึ่งข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน หรือ Thai RSC รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 ธันวาคม 2568 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 857,955 ราย เสียชีวิต 12,368 ราย โดย 83% ของผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์ อีก 13% ขับขี่รถยนต์
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) โทร. 1197, สายด่วนตำรวจทางหลวง โทร. 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง