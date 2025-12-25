"คุมประพฤติ" จับมือ สภากาชาดไทย ชวนจิตอาสาบริจาคโลหิต ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2569

MGR Online - "คุมประพฤติ" จัดโครงการจิตอาสาป้องกันอุบัติเหตุ ลดพฤติกรรมเสี่ยง ผ่านกิจกรรมทำงานบริการสังคมและการบริจาคโลหิตในช่วงเทศกาลปีใหม่
วันนี้ (25 ธ.ค.) ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาป้องกันอุบัติเหตุและเยียวยาความเสียหาย โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม
นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมหาศาล การสร้างจิตสำนึกและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงจึงเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสีย
“โครงการนี้เป็นการสร้าง “พลังบวก” ให้สังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติได้แสดงศักยภาพในการทำความดี ผ่านการบริการสังคมและการบริจาคโลหิต ตอกย้ำแนวคิด “คืนคนดี คืนความสุข สู่สังคม (ForGift for People)” อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าว
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติมีบทบาทสำคัญในการแก้ไข ฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้กระทำผิด โดยเฉพาะคดีเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุทางถนน โครงการดังกล่าวจึงจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 พร้อมส่งเสริม จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม