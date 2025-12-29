นครปฐมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รับเทศกาลปีใหม่ 2569

นครปฐม - จังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
วันนี้ (29 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมาวิฎษ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ภายใต้การรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
การเปิดศูนย์ปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการสื่อสารให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับทราบและร่วมมือกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 เพื่อมุ่งลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
นายนพดล คำนึงเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
จากสถิติศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐมย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2566–2568 พบว่า อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ สาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด การตัดหน้ากระชั้นชิด และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ โดยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน
ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงจากด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ตั้งเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนอุบัติเหตุไม่เกิน 38 ครั้ง ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 36 ราย และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 5 ราย