ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 2569” ตั้งจุดบริการประชาชน ดูแล 24 ชม. ลดอุบัติเหตุช่วงหยุดยาว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ขับขี่ปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569” ตั้งจุดบริการประชาชนตลอดแนวพื้นที่ท่าเรือ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2568 – 5 ม.ค. 2569 เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้เส้นทางช่วงวันหยุดยาว
วันนี้( 26 ธ.ค.) ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารกลยุทธ์และการเงิน ในนามผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ผู้แทนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำเกาะสีขัง ผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และผู้มีเกียรติเข้าร่วม
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ท่าเรือแหลมฉบังจึงได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง
สำหรับจุดบริการประชาชน จะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ให้บริการด้านข้อมูลเส้นทาง การจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น น้ำดื่ม และการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดช่วงวันหยุดเทศกาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน
การดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างยั่งยืน