หนองคายเข้ม! รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ย้ำเมาไม่ขับเจอจับทันที

หนองคาย-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย นำทีมแจกหมวกกันน็อคให้ประชาชน ขอความร่วมมือเมาไม่ขับ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำเอาจริง เมาขับเจอจับทันที ด้านอุบัติเหตุทางถนนมีผู้เสียชีวิตประเดิมแล้ว 1 รายจากเมาแล้วขับ
วันนี้ (31 ธ.ค.) พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้ออกตรวจจุดบริการประชาชนที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ริมถนนมิตรภาพ อ.เมืองหนองคาย ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยได้มอบหมวกกันน็อคให้กับประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ตำรวจจราจร สภ.เมืองหนองคาย ได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์กับผู้ขับรถทุกชนิด โดยเฉพาะรถตู้ รถโดยสารประจำทาง
พล.ต.ต. ผบก.ภ.จว.หนองคาย กล่าวว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดหนองคายได้วางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีที่ผ่านมา จ.หนองคาย มียอดผู้เสียชีวิตในช่วงนี้ 5 ราย ส่วนปีนี้รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มากที่สุด ที่สำคัญคือ มาตรการเมาไม่ขับ ขอความร่วมมือประชาชนที่ฉลองปีใหม่แล้ว ไม่ควรขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในทุกกรณี
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีทุกราย นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งกล้อง AI อัจฉริยะ คุมเข้มจราจรหนองคาย เพื่อนับจำนวนรถยนต์ที่สัญจรในช่วงเทศกาล ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการจราจรให้คล่องตัวและกวดขันวินัยจราจร วางเป้าหมายลดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 28-30 ธ.ค.68 มีจำนวนรถยนต์ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดหนองคาย 58,473 คัน
สำหรับอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายนั้น จ.หนองคาย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2 ครั้ง ผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ซึ่งเมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 30 ธ.ค.68 ได้เกิดเหตุคนขับรถกระบะมิตซูบิชิ ทะเบียน บจ 3992 บึงกาฬ เข้าจุดตรวจป้อมยาม บ้านนาดี ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ ชนนายบุญเลิศ พรมภักดิ์ อาสาสมัครที่กำลังปฏิบัติ จนเสียชีวิต คนขับกระบะได้หลบหนีไป เจ้าหน้าที่ติดตามจนพบรถกระบะคันดังกล่าว จอดอยู่บริเวณถนนในหมู่บ้านคำบุญมี ทราบชื่อคนขับ นายจักรกฤษ แก้วเกิดมี ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย วัดได้ 138 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตำรวจคุมตัวดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย