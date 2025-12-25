xs
xsm
sm
md
lg

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ (25 ธ.ค.68) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางพลับ (โดม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ รวมถึงอาสาสมัครต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

จังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย กิจกรรมรับมอบอุปกรณ์และสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย การจัดกิจกรรมรณรงค์ การปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการจัดบูธนิทรรศการ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชน และดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนตลอดช่วงเทศกาล

นายปลายวิน ทับถม ผอ.คปภ.จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า วันนี้ทาง คปภ.จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครื่อข่าย บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และตัวแทนนายหน้าที่อยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี ได้มาร่วมกิจกรรม รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ส่งมอบความปราถนาดี ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยสุขใจ เพื่อคุ้มครองผู้ที่ใช้รถใช้ถนน หรือพี่น้องที่เดินทางในช่วงปีใหม่ โดยกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 250,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทางสำนักงานคปภ.จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีรับสิทธินี้ เพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้ ให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัย

ตัวแทน บริษัท โฟร์ อินชัว รันส์ โบรกเกอร์ กล่าวว่า ได้เข้ามาสนับสนุนในการมอบกรมธรรม์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ 7 วันอันตราย ทางเราได้มาแจกทุกๆปี วันนี้ก็ได้มีกรมธรรม์ความคุ้มครองท่านละ 100,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษา 5,000 บาท จะมอบให้ประชาชน และอาสาสมัครที่จะเข้ามาดูแล ในช่วงเทศกาลต่างๆ มูลค่าทุนเอาประกันภัย 30 ล้านบาท















เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น