นศ.สาวพิการ ช้ำทั้งน้ำตาร่อนหนังสือขอฝึกงาน 4 เดือน ถูกปฏิเสธ ซ้ำ HR ให้ความหวังหลอกให้รอเก้อ อ้างกลัวทำงานไม่สะดวก วอนเจ้าสัวให้โอกาส

โซเชียลแชร์ว่อนนักศึกษาสาวส่งหนังสือขอฝึกงานโรงแรมดัง แต่ถูกปฏิเสธ อ้างที่ทำงานไม่สะดวกให้ฝึก เพราะร่างกายพิการให้ความหวัง ปล่อยคอยเก้อ วอนเจ้าของโรงแรมเห็นใจ กำหนดฝึกงาน 12 มกราคม 2569 - 10 พฤษภาคม 2569 ระยะเวลา 4 เดือน หวั่นหาที่ฝึกงานไม่ทันอาจเรียนไม่จบ
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวภัทรดา แก้วผ่อง ต้องการหาที่ฝึกงานโรงแรม ดิฉันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร กำลังหาที่ฝึกงานโรงแรมแผนก Reservations หรือ Sales & Marketing ค่ะ กำหนดฝึกงาน 12 มกราคม 2569 - 10 พฤษภาคม 2569 ระยะเวลา 4 เดือน ดิฉันเป็นผู้พิการทางร่างกายระดับที่ 3 การเคลื่อนไหวร่างกาย
รายละเอียด : สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เดินทางคนเดียวได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตการทำงาน เข้าห้องน้ำเองได้ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
ตอนนี้ดิฉันได้ยื่นเรซูเม่ไปหลายๆโรงแรม และได้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้ว ผลตอบรับคือ ดิฉันไม่ผ่านการสัมภาษณ์เพียงเพราะมองว่าดิฉันดูไม่เหมาะสมกับงาน อาจทำงานไม่สะดวก พื้นที่ทำงานดูไม่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ hr ได้บอกกล่าวมาค่ะ
ดิฉันก็เป็นนักศึกษาคนนึงที่ต้องการฝึกงานทำภารกิจให้ลุล่วงสำเร็จของปี 4 ดิฉันอยากฝึกงาน อยากมีประสบการณ์ดีๆ อยากได้รับความรู้นอกรั้วมหาลัย หากท่านไหนพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เด็กคนนี้ มีตำแหน่งว่าง รบกวนช่วยติดต่อกลับตามรายละเอียดด้านล่าง หรือ ส่งรายละเอียดการติดต่อกลับให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
นางสาวภัทรดา แก้วผ่อง (0658966792 บีม) E-mail : 65110663@dpu.ac.th **ประสบการณ์การทำงาน** เคยฝึกแผนก Reservations ที่ Best Western Plus Wanda Grand Hotel เมื่อ เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2568
ทั้งนี้มีรายงานว่า นางสาวภัทรดา หรือน้องบีม เคยยื่นประวัติกับโรงแรมดังพร้อมกับเล่าประสบการณ์สัมภาษณ์ ว่า บีมลืมเล่าเรื่องนี้ไปค่ะ เป็นการไปสัมภาษณ์ฝึกงานที่บีมจะไม่มีวันลืม….บีมไปสัมภาษณ์โรงแรมนึง บีมได้เข้าคุยกับหัวหน้าแผนกที่บีมจะฝึก คุยโน่นนี่ รายละเอียดการทำงานเรียบร้อย พี่หัวหน้าแผนกบอกกับบีมว่า พี่รับน้องเข้าฝึกงานนะคะ น้องนั่งทำตรงโต๊ะตรงนี้ได้เลย แล้วเดี๋ยวพี่จะให้ hr ติดต่อไปอีกทีเรื่องเอกสารที่เหลือ (วันไปสัมภาษณ์ไม่ได้เจอ hr )
สรุปบีมก็รอ hr ติดต่อมาประมาณ 2 อาทิตย์ค่ะ hr แจ้งกับบีมว่า พี่หัวหน้าแผนกเค้าบอกว่าขอไม่รับบีมฝึกงานเนื่องจากกลัวจะทำงานไม่สะดวก ซึ่งเอาความจริงคุณควรพูดว่าน้องรอผลการสัมภาษณ์ทางอีเมลล์นะคะ แบบนี้ไม่ดีกว่าหรอคะ? ตอนแรกพูดว่ารับเข้าฝึก พอมาอีกทีนึงบอกไม่รับเข้าฝึกงาน ……. นี่จึงเป็นเหตุผลที่บีมมาลงโพสต์นี้ในกลุ่มค่ะ เพราะมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว