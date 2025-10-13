รวบหนุ่มอินเดียคลั่งชักโมเดลปืนไฟแช็ก โวยวายข่มขู่หน้าโรงแรมดังกลางกรุง

ตำรวจ สน.ปทุมวันเข้าจับกุมตัวชายชาวอินเดียวัย 41 ปี หลังชักโมเดลปืนไฟแช็กออกมาข่มขู่โวยวายเจ้าหน้าที่ หน้าโรงแรมดังย่านสยามสแควร์ โดนแจ้ง 2 ข้อหา
วันนี้ (13 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ได้เข้าควบคุมตัวชายชาวต่างชาติก่อเหตุโวยวายและสร้างความเดือดร้อนรำคาญ บริเวณหน้าโรงแรมดังแห่งหนึ่ง ย่านสยามสแควร์ ซอย 6 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ศูนย์วิทยุ สน.ปทุมวัน ได้รับแจ้งจากอาสาตำรวจสยามสแควร์ ให้เข้าตรวจสอบเหตุชายชาวต่างชาติส่งเสียงดังเอะอะโวยวายบริเวณหน้าโรงแรมดังกล่าว
เมื่อเจ้าหน้าที่อาสาตำรวจเข้าไปควบคุมสถานการณ์ และเชิญตัวชายคนดังกล่าวออกจากพื้นที่ พบผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นชายชาวสัญชาติอินเดีย ไม่ให้ความร่วมมือ และได้แสดงท่าทีข่มขู่เจ้าหน้าที่อาสา โดยการชักโมเดลอาวุธปืนลักษณะเป็นพวงกุญแจไฟแช็กออกมาข่มขู่ ทำให้เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนโดยรอบ จึงได้เข้าควบคุมตัวไว้
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวันได้มาถึงที่เกิดเหตุ และทำการตรวจค้นตัวผู้ก่อเหตุ พบ โมเดลอาวุธปืนพวงกุญแจไฟแช็ก ดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมนำตัวผู้ก่อเหตุมายังสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ด้าน พ.ต.ต.ไท สว่างจิตร สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน เปิดเผยว่า ชายชาวต่างชาติคนดังกล่าว ทราบชื่อ นายซาฮิล ราม ธาดานี อายุ 41 ปี สัญชาติอินเดีย ก่อนเกิดเหตุมีอาการคลุ้มคลั่ง ลักษณะพูดจาเสียงดัง เอะอะ โวยวาย อาสาตำรวจจึงพยายามเชิญตัวออกจากบริเวณดังกล่าว แต่ นายซาฮิล ผู้ก่อเหตุไม่ยินยอม ชักโมเดลอาวุธปืนปลอมไฟแช็กพวงกุญแจ ออกมาข่มขู่เจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัว นายซาฮิล พร้อมของกลางโมเดลปืนไฟแช็กพวงกุญแจ ไปสอบปากคำที่ สน.ปทุมวัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้ง 2 ข้อหา ข่มขู่ให้ตกใจกลัวและก่อความเดือดร้อนรำคาญ นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากอาการเมากัญชา อยู่ระหว่างตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดดังกล่าว
มีรายงานระบุว่า จากการตรวจสอบประวัติตัวนายซาฮิล ผู้ก่อเหตุ พบว่า เคยเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ รวม 3 บริษัท ในประเทศอินเดีย โดยทั้งหมดได้ยุติกิจการไปแล้ว