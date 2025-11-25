“เคเคปาร์ค-ชเวโก๊กโก่”โดนถล่มหนัก สแกมเมอร์จีนทะลักไทยไม่หยุด ล่าสุดพบโผล่เชียงรายจ่อเข้าลาวอีกกลุ่ม

เชียงราย - ทั้งเมียนมาทั้งกะเหรี่ยงบีจีเอฟ เปิดปฏิบัติการทลายรังสแกมเมอร์เคเคปาร์ค-ชเวโก๊กโก่ หลายระลอก ทำชาวจีนหนีข้ามแดนเข้าแม่สอดไม่หยุด..ล่าสุดพบลอบเข้าไทยไปต่อถึงเชียงราย จ่อเข้าลาวอีกกลุ่ม
วันนี้ (25 พ.ย.) พล.ต.ต.โอฬาร เอี่ยมประภาส ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ โชติกลาง รอง ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ ผกก.2 บก.ทท.2, พ.ต.ท.มนต์ชัย มะลิพวง, พ.ต.ท.พิษณุ เตรียมดี รอง ผกก.2 บก.ทท.2 สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 ควบคุมตัวชายชาวสัญชาติจีนจำนวน 5 ราย
ประกอบด้วย MR.ZHANG YONG LIN อายุ 30 ปี MR.LONG BANG MIN อายุ 29 ปี และ MR.ZHANG YONG GUAN อายุ 28 ปี ชาวมณฑล กุ้ยโจว ประเทศจีน MR.WU GUI XIN อายุ 25 ปี และ MR.LU YU ZHOU อายุ 28 ปี ชาวมณฑล เหอหนาน ประเทศจีน ดำเนินคดีในข้อหา "กระทำความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต"
หลังจากเวลา 22.00 น.ที่ผ่านมา(24 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าได้มีกลุ่มชาวต่างชาติพากันเข้าพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนสนามกีฬากลาง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จึงนำกำลังไปตรวจสอบพบชาวจีนทั้ง 5 คน นั่งรับประทานอาหารอยู่ข้างโรงแรมดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จได้กลับเข้าไปในโรงแรม
เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปขอตรวจสอบพบทั้งหมดพักอยู่ที่ห้องพักเลขที่ 4 และ 5 ก่อนขอดูเอกสารประจำตัวพบว่าทั้งหมดไม่มีเอกสารประจำตัวมาแสดงให้เจ้าหน้าที่และยอมรับว่าได้หลบหนีเข้าเมืองมาจาก จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งกำลังมีการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ จากนั้นเข้ามายัง อ.แม่สอด จ.ตาก ตามช่องทางธรรมชาติแล้วเดินทางต่อไปยัง จ.เชียงราย เพื่อจะข้ามไปยัง สปป.ลาว
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาให้ทั้งหมดได้รับทราบจากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่าหลังมีการยิงถล่มเคเค ปาร์ค -ชเวโก๊กโก่ เมืองสแกมเมอร์เมียวดี ได้ทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะชาวจีนหนีทะลักเข้ามาในฝั่งไทย เป้าหมายส่วนใหญ่คือจะหนีต่อไปยัง สปป.ลาว ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำตั้งอยู่ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงกันข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
อย่างไรก็ตามภายในเขตดังกล่าวก็มีการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนักเช่นกัน จึงคาดว่ากลุ่มชาวจีนจะไปพักและหนีต่อไปยังตอนกลางของ สปป.ลาว ซึ่งกำลังเป็นแหล่งกบดานแห่งใหม่ของแก๊งเหล่านี้อยู่.