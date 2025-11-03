ตร.-กสทช.ตรวจเข้มสายเน็ต/เสามือถือ พบยังเอื้อส่งสัญญาณข้ามแดนเชื่อมทั้งท่าขี้เหล็ก-คิงส์โรมัน

เชียงราย – สกัดสแกมเมอร์/แก๊งคอลเซ็นเตอร์..ตำรวจ-กสทช.ตรวจเข้มทั้งสายส่งสัญญาณเน็ต/เสาค่ายมือถือ ชายแดนเชียงรายที่เชื่อมทั้งท่าขี้เหล็ก เมียนมา-คิงส์โรมัน อาณาจักรกลุ่มทุนจีนริมน้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำฝั่งลาว พบยังมีส่งสัญญาณข้ามแดน-เสาโทรศัพท์ค่ายใหญ่สูงเกินลิมิต
วันนี้ (3 พ.ย.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย ร่วมกับนายศุภลักษณ์ รูปศรี ผอ.กสทช. เขต 34 (เชียงราย) นำเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ออกตรวจสายส่งสัญญานอินเตอร์เน็ตและเสาส่งสัญญานโทรศัพท์มือถือจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเขต อ.เชียงแสน และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ซึ่งที่ อ.เชียงแสน พ.ต.อ.อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.สภ.เชียงแสน ร่วมคณะตรวจสอบด้วย พบมีการส่งสัญญานข้ามแม่น้ำโขง ที่เป็นพรมแดนไทย-สปป.ลาว โดยเฉพาะบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ อันเป็นที่ตั้งของโครงการคิงส์โรมัน เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
ส่วนด้าน อ.แม่สาย พรมแดนไทย-เมียนมา พ.ต.อ.เทคนิค จันสี ผกก.สภ.แม่สาย ร่วมคณะตรวจสอบจำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดชุมสายอินเตอร์เน็ต (ไฟเบอร์ออฟติก) บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1,ชุมสายอินเตอร์เน็ต (ไฟเบอร์ออฟติก) บริเวณสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ AIS,True พื้นที่บ้านสันทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย
พล.ต.ต.มานพ เปิดเผยว่าพื้นที่ชายแดนเชียงแสนตรงข้ามคิงส์โรมัน เจ้าหน้าที่ได้ปรับทิศทางตัวส่งสัญญาณให้หันเข้าในประเทศ และปรับองศาให้ต่ำลงเพื่อให้ส่งสัญญาณได้ในวงจำกัด ขณะที่ความสูงของเสาส่งวัดได้ 33 เมตร ซึ่งเกินกว่า 15 เมตร ตามมติคณะกรรมการ กสทช.กำหนดเอาไว้เมื่อ 2568 กสทช.ได้แจ้งไปบริษัทผู้ให้บริการทำการแก้ไขแล้ว รวมทั้งจะได้แจ้งผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่ข้ามไปคิงส์โรมัน ว่าครอบคุมพื้นที่เท่าไหร่ต่อไป
สำหรับ อ.แม่สาย ที่สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 1 คงเหลือผู้ให้บริการสายส่งสัญญานอินเตอร์เน็ตข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 6 บริษัท 9 สาย จากเดิมที่มีจำนวน 6 บริษัท 12 สาย เนื่องจากเกิดน้ำท่วม ส่วนสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 เดิมมีเอกชนให้บริการส่งอินเตอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 2 บริษัท 3 สาย ปัจจุบันปิดใช้งานทุกสาย
ขณะที่เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS และ True ที่หมู่บ้านสันทราย ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับทิศทางตัวส่งสัญญาณให้หันเข้าในประเทศ และปรับองศาให้ต่ำลงเพื่อให้ส่งสัญญาณได้ในวงจำกัดเหมือนกันกัน นอกจากนี้ได้วัดความสูงของเสาส่งสัญญาณพบสูง 37 และ 40 เมตร ซึ่งเกินกว่า 15 เมตรเช่นกันทาง กสทช.จึงแจ้งทางบริษัทผู้ให้บริการให้แก้ไขและแจ้งให้ทดสอบการใช้สัญญาณโทรศัพท์ ว่าครอบคลุมเท่าไหร่ แล้วแจ้งกับ สภ.แม่สาย ต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า ทาง ตร.ให้ความสำคัญกับพื้นที่ชายแดน จ.เชียงราย อย่างมาก โดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.) เคยเปิดปฏิบัติการ "ระเบิดสะพานโจร" มาแล้ว เนื่องจากเกรงว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์จะใช้สัญญานอินเตอร์เน็ตจากไทยก่ออาชญากรรม โดยในปี 2567 มีการระงับการส่งสัญญาน ถอดสายสัญญานและอุปกรณ์ไปแล้วเป็นจำนวนมาก.