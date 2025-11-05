สะพัดทุนถอน-โดนปราบสแกมเมอร์!?“คิงส์โรมัน”ทั้งมืดทั้งเหงากลางลอยกระทง

สามเหลี่ยมทองคำ – “คิงส์โรมัน” อาณาจักรทุนจีนสามเหลี่ยมทองคำฝั่งลาว ทั้งมืดทั้งเหงากลางเทศกาลลอยกระทง..ตึกสูงริมโขงปิดไฟมืดผิดปกติตลอดนับสัปดาห์ ท่ามกลางกระแสกลุ่มทุนถอนตัว/โดนกวาดล้าง /เรือจีนเข้าหิ้วผู้ต้องหาแก๊งสแกมเมอร์-คอลเซ็นเตอร์ ก่ออาชญากรรมออนไลน์
รายงานข่าวจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แจ้งว่ายามค่ำคืนช่วง 1 สัปดาห์มานี้ ตึกสูงและอาคารต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงกันข้ามกับ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ปิดไฟมืดลงจากเดิมที่เคยเปิดไฟส่องสว่างเกือบทุกตึกจนถือเป็นทิวทัศน์ริมฝั่งโขงที่่มองได้อย่างงดงามจากฝั่งไทยโดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลลอยกระทง ฯลฯ
นอกจากหมู่ตึกสูงด้านหน้าแล้ว อาคารอื่นๆ ที่อยู่ภายในก็มีปิดไฟลง บางแห่งปิดไฟทั้งตึกและบางแห่งปิดบางส่วน จะมีเพียงคาสิโนใหญ่และอาคารหลักอื่นๆ ยังคงเปิดไฟส่องสว่างตามปกติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแล้วภาพรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้หรือที่เรียกกันติดปากว่าโครงการคิงส์โรมัน มืดลงอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวสร้างความแปลกใจให้กับคนในฝั่งไทย ท่ามกลางกระแสข่าวว่าผู้ลงทุนอาคารโรงแรมที่เป็นหมู่ตึกด้านหน้าถอนตัวออกไป ทำให้ผู้ที่ดูแลหมู่ตึกได้ตัดสินใจปิดกระแสไฟทั้งหมดเพื่อความประหยัด
อีกกระแสระบุว่าหลังจากมีการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์-คอลเซ็นเตอร์ ที่ จ.เมียวดี เมียนมา อย่างหนักทำให้กลุ่มจีนเทาบางส่วนหลบหนีมาโครงการคิงส์โรมัน ทำให้เจ้าหน้าที่ทำการปราบปรามซ้ำ และเมื่อราวๆ 1 สัปดาห์ก่อนได้มีเรือติดอักษรจีนซึ่งไม่ใช่เรือโดยสารและไม่ใช่เรือสินค้าเข้าเทียบฝั่งโครงการคิงส์โรมัน เพื่อรับตัวผู้ต้องหาที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์-คอลเซ็นเตอร์ ไปดำเนินคดีที่จีน
ปฏิบัติการดังกล่าวทำให้มีคนจีนจำนวนมากหลบหนีออกมาและบางส่วนข้ามมายังฝั่งไทยจึงถูกจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับกุมได้หลายครั้ง เช่น 24 ต.ค.ตำรวจท่องเที่ยว กก.2 บก.ทท.2 ได้จับกุมชาวจีนได้จำนวน 19 คน ที่ไปเช่าบ้านอยู่ที่หมู่บ้านพลูทอง หมู่ 11 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย สอบถามทั้งหมดระบุว่าหลบหนีการปราบปรามมาจาก จ.เมียวดี และกำลังจะไปโครงการคิงส์โรมัน,วั31 ต.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.เชียงราย จับกุมชาวจีน 4 คน ขณะเช่าบ้านอยู่ที่ชุมชนดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ซิมบ๊อกซ์ ฯลฯ เป็นจำนวนมาก เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแถลงข้อเท็จจริงใดๆ จากโครงการคิงส์โรมัน.