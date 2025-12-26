ผู้ว่าฯนนทบุรี จัดประชุมคณะ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี-ข้าราชการตำรวจ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปี 2569

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงสัมมนา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2569 เพื่อแนะนำตัวข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี, กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี และ ประธาน กต.ตร. ทั้ง 11 สถานี
โดยมี พ.ต.อ.จิรายุส วานิชกูล รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.อ.ชัยวิชิต กิจนำชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี, พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์, พ.ต.อ.วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์, พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง, พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง, พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย, พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย และ พ.ต.อ.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ ผกก.สภ.ปลายบาง
นอกจากนี้ ยังมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน), ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ (ประธานชาติ) ประธาน กต.ตร.สภ.ปลายบาง, นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธร (โกอ่าง) ผู้บริหารโรงแรม PP Residence, นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป), นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี, นายอาชวิน ภัทรสถาพรกุล กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี ฯลฯ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งรับชมผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และรับมอบแนวนโยบายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ณ ห้องจัดเลี้ยง Penthouse PP Residence ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี