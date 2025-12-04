กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “Queens of Rock” ในตำนาน “ใหม่ เจริญปุระ” สนับสนุนสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ที่ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จ.นนทบุรี ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ (ดร.แก้ว) ประธาน กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์, พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ และ คณะกต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ ร่วมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Queens of Rock” ในตำนาน “ใหม่ เจริญปุระ” พร้อมศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ อาทิ ปิ๋ม ซีโฟร์ , ปีเตอร์ โฟดิฟาย และวงมายฮาร์ท จากนักเรียนโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้ผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) และมอบโล่เกียรติยศให้ผู้สนับสนุน (บัตรการกุศล) ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อัดแน่นความบันเทิงจุใจ 2 ชม. เต็ม
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล อดีต ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี, นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป), ผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงาน, สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ดร.ปรเมศร์ หรือ ดร.แก้ว ประธาน กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการตำรวจที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยต้องการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของข้าราชการตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ ตนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน และพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ที่ให้การตอบรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี หากในโอกาสหน้าเราได้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไป