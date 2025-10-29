ปกครองนนท์ กวาดล้างจับแรงงานต่างด้าว เวียดนาม-ลาว ฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ปลัดจังหวัดนนท์นำทีมบุกจับต่างด้าวเวียดนาม–ลาว กว่า 75 ราย เข้าเมืองผิดกฎหมายกลางบางใหญ่
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 29 ต.ค.68 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบางใหญ่ พ.อ.ชัยวิชิต กิจนำชัย รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.พัดธงทิว ดามาพงศ์ ผกก.ตม.จว.นนทบุรี พ.ต.ท.สุกฤษณ์ มีบำรุง รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี นายจเร ซุ้นฮั้ว ป้องกันจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอบางใหญ่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอบางใหญ่ ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีกลุ่มต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก
จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวชายและหญิงชาวเวียดนามรวม 72 คน เป็นชาวลาวอีก 3 คน รวมทั้งหมด 75 คน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีดำเนินการตามกฎหมาย
ในจำนวนชาวเวียดนามที่พบแบ่งเป็นผู้หญิง 11 ราย และมีการแบ่งกลุ่มได้ 19 ราย ที่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีและถูกศาลมีคำพิพากษาแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่ในฐานะ “ผู้ถูกกัก” เพื่อรอดำเนินการตามขั้นตอนของ กฎหมายผู้ลี้ภัย ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีกหลายรายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะ โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และตรวจสอบข้อมูลการเข้าเมืองในระบบเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลใดหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ส่วน ชาวลาวจำนวน 3 ราย ที่ตรวจพบในจุดเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย
นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการร้องเรียนของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้จัดชุดบูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กอ.รมน. และตำรวจ สภ.บางใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจนสามารถจับกุมได้ในครั้งนี้ โดยพบว่าบางรายเป็นชาวเวียดนามที่เคยได้รับการประกันตัวจาก ตม.มาก่อน แต่กลับเข้ามาในพื้นที่อีก ซึ่งถือเป็นพฤติการณ์ที่ต้องดำเนินคดีอย่างเข้มงวด
สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกังวลคือ กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามาพักอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่และออกไปทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งสถานที่พักอาศัยเป็นบ้านเช่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย มีสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยสะสมจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขและอาชญากรรมตามมาได้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบไปยังผู้ประกอบการบ้านเช่าที่เปิดให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาพักอาศัย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมย้ำว่าจังหวัดนนทบุรีจะเข้มงวดในการปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการจ้างแรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง