xs
xsm
sm
md
lg

“ดร.แก้ว” ร่วมกับ “ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์” นำทีมมอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ช่วยเหลือชุมชนวัดน้อยนอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี และผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์, นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ สส.นนทบุรี เขต 1 พรรคประชาชน, นายโชติอนันต์ เลิศฤทธิ์ภูวดล หรือ “เสี่ยเป้ บางกรวย”, คณะ กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ และประธานชุมชนวัดน้อยนอก ได้ลงพื้นที่วัดน้อยนอก ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อนำถุงยังชีพจำนวน 110 ชุด มอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ดร.แก้ว กล่าวว่า วันนี้ตนได้นำถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มาแจกให้กับชาวบ้านบริเวณชุมชนวัดน้อยนอก ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อหลายวันที่ผ่านมา จากที่เข้าไปสำรวจภายในชุมชนพบว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างเล็กน้อย ณ ตอนนี้ก็ถือว่ากลับสู่สภาวะปกติแล้ว ซึ่งปริมาณน้ำเพิ่งลดได้ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมา จากเดิมในตอนที่น้ำท่วมปริมาณน้ำสูงถึงเอว บางจุดท่วมสูงถึงระดับหน้าอก ซึ่งตอนนี้เหลือบางจุดที่มีน้ำท่วมเพียงเล็กน้อยอยู่ในระดับพื้นบ้าน เท่าที่เห็นปัญหาในชุมชนที่พบเพิ่มเติม คือเรื่องขยะมูลฝอย และเศษไม้ที่ลอยมากับน้ำ โดยหลังจากนี้ตนจะมาลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนต่อไป

ด้าน พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า วันนี้ทางตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่มาช่วยป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากในชุมชนที่เพิ่งประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และฝ่ายสืบสวน ลงพื้นที่มาโดยตลอด พร้อมกับคณะ กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมกันมาแจกถุงยังชีพจำนวน 110 ชุด แก่ชาวบ้านชุมชนวัดน้อยนอกที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในหลายวันที่ผ่านมา































“ดร.แก้ว” ร่วมกับ “ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์” นำทีมมอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ช่วยเหลือชุมชนวัดน้อยนอก
“ดร.แก้ว” ร่วมกับ “ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์” นำทีมมอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ช่วยเหลือชุมชนวัดน้อยนอก
“ดร.แก้ว” ร่วมกับ “ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์” นำทีมมอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ช่วยเหลือชุมชนวัดน้อยนอก
“ดร.แก้ว” ร่วมกับ “ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์” นำทีมมอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ช่วยเหลือชุมชนวัดน้อยนอก
“ดร.แก้ว” ร่วมกับ “ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์” นำทีมมอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ช่วยเหลือชุมชนวัดน้อยนอก
+11
กำลังโหลดความคิดเห็น