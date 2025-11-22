“ดร.แก้ว” ร่วมกับ “ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์” นำทีมมอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ช่วยเหลือชุมชนวัดน้อยนอก

ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี และผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์, นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ สส.นนทบุรี เขต 1 พรรคประชาชน, นายโชติอนันต์ เลิศฤทธิ์ภูวดล หรือ “เสี่ยเป้ บางกรวย”, คณะ กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ และประธานชุมชนวัดน้อยนอก ได้ลงพื้นที่วัดน้อยนอก ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อนำถุงยังชีพจำนวน 110 ชุด มอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
ดร.แก้ว กล่าวว่า วันนี้ตนได้นำถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มาแจกให้กับชาวบ้านบริเวณชุมชนวัดน้อยนอก ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อหลายวันที่ผ่านมา จากที่เข้าไปสำรวจภายในชุมชนพบว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างเล็กน้อย ณ ตอนนี้ก็ถือว่ากลับสู่สภาวะปกติแล้ว ซึ่งปริมาณน้ำเพิ่งลดได้ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมา จากเดิมในตอนที่น้ำท่วมปริมาณน้ำสูงถึงเอว บางจุดท่วมสูงถึงระดับหน้าอก ซึ่งตอนนี้เหลือบางจุดที่มีน้ำท่วมเพียงเล็กน้อยอยู่ในระดับพื้นบ้าน เท่าที่เห็นปัญหาในชุมชนที่พบเพิ่มเติม คือเรื่องขยะมูลฝอย และเศษไม้ที่ลอยมากับน้ำ โดยหลังจากนี้ตนจะมาลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า วันนี้ทางตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่มาช่วยป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากในชุมชนที่เพิ่งประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และฝ่ายสืบสวน ลงพื้นที่มาโดยตลอด พร้อมกับคณะ กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมกันมาแจกถุงยังชีพจำนวน 110 ชุด แก่ชาวบ้านชุมชนวัดน้อยนอกที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในหลายวันที่ผ่านมา