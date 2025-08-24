“ดร.แก้ว” ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย ร่วมงาน “Nonthaburi Night Run 2025” วิ่งการกุศลยามค่ำคืน นักวิ่ง–ศิลปินร่วมงานคับคั่ง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม “Nonthaburi Night Run 2025” งานวิ่งการกุศลยามค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ โดยมีนักวิ่งกว่า 2,700 คน เข้าร่วมสร้างสีสันและพลังแห่งการออกกำลังกาย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ (ดร.แก้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี (ภาคประชาชน) , พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี , นายวรภัทร สุนทรพลิน รองประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี และ นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ผู้สนับสนุนหลัก ที่มาร่วมงาน
บรรยากาศภายในงานคึกคักด้วยการแสดงและกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง อาทิ หม่ำ จ๊กมก ตลกขวัญใจมหาชน และ ขิม เบญญา ศิลปินนักร้อง–นักแสดงหนังสั้น พร้อมหุ่นยนต์เสมือนจริงอัจฉริยะ ที่ร่วมสร้างสีสันตลอดงาน นอกจากนี้ยังมีมหกรรมอาหาร “ของดี ของเด่นเมืองนนท์” ให้นักวิ่งและประชาชนได้อิ่มอร่อยกันอย่างเต็มที่
เส้นทางวิ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 6 กิโลเมตร และ 12 กิโลเมตร โดยจัดการปิดการจราจร 100% เพื่อความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความงดงามของสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ยามค่ำคืน ท่ามกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสา
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี (ภาคประชาชน) กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และคณะ กต.ตร. จังหวัดนนทบุรี รวมถึงสปอนเซอร์ทุกท่าน โดยเฉพาะศักดิ์สยามกรุ๊ป พร้อมกับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ซึ่งครั้งนี้มียอดนักวิ่งทั้งหมดประมาณ 2,700 คน เกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ส่วนรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ทำโครงการ ”เมืองนนท์น่าอยู่ อยู่เมืองนนท์ปลอดภัย“ ซึ่งเป็นโครงการตำรวจทำดีมีรางวัล รวมทั้งช่วยเหลือบุตรหลานข้าราชการตำรวจที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และใช้ในสาธารณประโยชน์อื่น ๆ รายได้ทั้งหมดจะนำไปทำการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ
ตนรู้สึกดีใจมากที่งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอบคุณท่านนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ให้การสนับสนุนอย่างดี รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และสปอนเซอร์ทุกท่าน โดยเฉพาะพี่หม่ำ จ๊กมก ที่ขึ้นเวทีด้วยใจ ร่วมการกุศลโดยไม่รับค่าจ้าง ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก งานนี้นอกจากกิจกรรมการกุศลแล้วยังได้โปรโมทจังหวัดนนทบุรี เพราะนนทบุรีมีของดีมากมาย โดยเฉพาะหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์ และศาลากลางเก่าที่ถือเป็นไฮไลท์ของจังหวัดนนทบุรี ตนขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานการกุศลนี้ และยืนยันว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้เพื่อการกุศลทั้งหมดอย่างแท้จริง
ด้าน พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวย้ำถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ทำให้งานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนที่มีส่วนร่วม
งาน “Nonthaburi Night Run 2025” จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดนนทบุ