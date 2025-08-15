“นากรักมาก ม๊ากมาก” ส่งมอบความสุข จัดฉายหนังให้ทหารดูฟรี ณ มทบ.25 จ.สุรินทร์

“นากรักมาก ม๊ากมาก” ภาพยนตร์แนวโรแมนติกม๊ากมาก คอมเมดี้ม๊ากมาก กับการรวมตัวในรอบ 15 ปี บนจอภาพยนตร์ของสามตลกตัวพ่อแถวหน้าของเมืองไทย หม่ำ จ๊กมก, เท่ง เถิดเทิง และ โหน่ง ชะชะช่า พร้อมคู่พระเอกนางเอก “นางนาก- พี่มาก” เวอร์ชั่นสุดน่ารัก ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร, คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ ภาพยนตร์ร่วมทุนสร้าง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
หลังจากเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไปเมื่อ 24 กรกฎาคม สร้างเสียงหัวเราะ ความสุข ครบรส ดูกันได้ทั้งครอบครัว จนเกิดเป็นกระแสรีวิวที่คนดูต่างพูดว่าดีเกินคาด ทั้งฮาและซึ้ง จนทำรายได้ 3 สัปดาห์แรกทะลุ 40 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ยังได้จัดรอบฉายการกุศล “นากรักมาก ม๊ากมาก” นำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จากการฉายภาพยนตร์ 2 รอบทั่วประเทศ นำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา
ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำโดย พรชัย ว่องศรีอุดมพร กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขจากแนวหลังสู่แนวหน้านำภาพยนตร์ให้ทหารได้ชมฟรี โดยประสานกับกรมกิจการพลเรือนทหารนำภาพยนตร์ “นากรักมาก ม๊ากมาก” ไปฉาย ณ มณฑลทหารบกที่ 25 (ค่ายวีรวัฒน์โยธิน) จ.สุรินทร์ ค่ายทหารที่เป็นที่พักผ่อนและฝึกซ้อมของทหารแนวหน้าให้ทหารทั้งหลายได้คลายเครียดรับชมภาพยนตร์เป็นการสร้างความสุขส่งมอบกำลังใจ หลังจากเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายลง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลตรี ชยพณัฐ วิริรัตน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพไทย, นาวาเอก ภูริวัฒ มนสิชาวรกุล ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร และ พลตรี ไชยนคร กิจคณะ ผู้บัญชาการ มทบ.25 มาร่วมเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น พร้อมกับคลิปวิดีโอส่งตรงจาก “หม่ำ จ๊กมก” โปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้ได้ส่งคลิปมาให้กำลังใจด้วย ซึ่งบรรยากาศการรับชมภาพยนตร์มีเสียงหัวเราะจากทหารตลอดทั้งเรื่อง ทั้งการจัดฉายหนังกลางแปลงในครั้งนี้ยังได้การสนับสนุนจาก เอนก มงคล และ กลุ่มเพื่อน SVOA ที่นำมาจัดตั้งอุปกรณ์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
พรชัย ว่องศรีอุดมพร กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เราต้องขอบคุณทหารทุกคนเป็นอย่างมากที่เสียสละเพื่อพวกเราและในวันแม่ครั้งนี้นี้ก็อยากจะส่งมอบความสุขให้กับพี่ ๆ ทหารทุกคน ที่ไม่ได้กลับไปเจอพ่อแม่และครอบครัวของตัวเองให้ได้มีช่วงเวลาที่ดีและผ่อนคลาย อย่างน้อยก็ขอให้การชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ ช่วยเติมพลังความสุขให้ทุกคน“
สำหรับแฟน ๆ ทั่วไปยังสามารถรับชมภาพยนตร์ “นากรักมาก ม๊ากมาก” ได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์