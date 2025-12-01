เหี้ยมจริงๆ !มือปืนบุกกราดยิงปาร์ตี้วันเกิดเด็ก 2 ขวบในแคลิฟอร์เนีย เสียชีวิต4คน เจ็บอีก 11

เจ้าหน้าที่แคลิฟอร์เนียขอความร่วมมือผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งเบาะแสเพื่อตามล่ามือปืนที่กราดยิงในงานปาร์ตี้วันเกิดเด็ก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน โดย 3 คนเป็นเด็ก และผู้บาดเจ็บอีก 11 คน พร้อมตั้งรางวัลนำจับ 25,000 ดอลลาร์ เชื่อผู้ก่อเหตุมีมากกว่า 1 คน และเป็นการโจมตีอย่างมีเป้าหมาย
แพทริก วิตโธร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปกครองเทศมนฑลซานฮัวกิน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ แถลงเมื่อวันอาทิตย์ (30 พ.ย.) ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันเสาร์ (29 พ.ย.) ภายในห้องจัดเลี้ยงแห่งหนึ่งในเมืองสต็อกตัน ที่มีผู้ร่วมงาน 100-150 คน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน ซึ่งมีอายุ 8, 9, 14 และ 21 ปี โดยตำรวจสืบสวนเชื่อว่า ได้เกิดการยิงปืนต่อสู้กันที่บริเวณด้านนอกงานอีกด้วย โดยที่มือปืนอาจมีมากกว่า 1 คนวิตโธรเสริมว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนบาดเจ็บสาหัส และจนถึงค่ำวันอาทิตย์ยังไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยใดๆ เขายังเรียกร้องให้ผู้ที่มีข้อมูลหรือวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวติดต่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปกครองผู้นี้ยังบอกว่า พบอาวุธปืนบนหลังคาตึกที่จัดงาน แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า เกี่ยวข้องกับการกราดยิงหรือไม่
ก่อนหน้านั้น เฮตเธอร์ เบรนต์ โฆษกหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปกครอง แถลงว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการโจมตีแบบมีเป้าหมาย แต่ไม่ได้ระบุว่า เป้าหมายของมือปืนคือใคร
รอสโก บราวน์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันเหตุรุนแรงของเมืองสต็อกตัน เผยว่า งานดังกล่าวเป็นงานฉลองวันเกิดครบรอบ 2 ปีของหลานปู่ผู้หนึ่งของน้องชายของเขา โดยหลานสาวตัวน้อยผู้นี้ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ สำหรับตัวเขาเองนั้นรีบเดินทางกลับมาจากแอริโซนาหลังได้ทราบข่าว และเสริมว่า มีหลานชายคนหนึ่งและหลานสาวอีกคนหนึ่งของเขาถูกยิง นอกจากนั้นเขายังรู้จักเหยื่อที่ถูกยิงอีกหลายคน
คริสตินา ฟูกาซี นายกเทศมนตรีหญิงของเมืองสต็อกตันประกาศให้รางวัล 25,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การจับกุมผู้ก่อเหตุครั้งนี้
แม้วิตโธรบอกว่า ไม่สามารถยืนยันได้ว่า เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมหรือไม่ แต่ฟูกาซีแถลงว่าไม่ตัดความเป็นไปได้ เนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวกับแก๊งวายร้ายทั่วอเมริกา ก่อนสำทับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายขนานแท้
ฟูกาซี ยังแสดงความเจ็บปวดสำหรับการสูญเสียเหยื่อที่อายุยังน้อยๆ “พวกแกตอนนี้คงจะเขียนรายการของขวัญคริสต์มาสที่อยากได้ออกมาแล้ว และเมื่อคิดว่าชีวิตของพวกแกจบสิ้นไปเสียแล้ว ดิฉันก็ไม่อยากจะเริ่มต้นคิดเลยว่าครอบครัวของเด็กเหล่านี้จะผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันยังไง หัวใจดิฉันแหลกสลาย” เธอกล่าว
สต็อกตันเป็นเมืองที่มีประชากร 320,000 คน อยู่ห่างจากทางตะวันออกของซานฟรานซิสโกราว 130 กิโลเมตร และเป็นเมืองที่มีสถิติการฆาตกรรมสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปีที่ผ่านมามีคดีฆาตกรรมในเมืองนี้ 54 คดี ขณะที่ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนต.ค. มี 34 คดี สำหรับเหตุกราดยิงรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นทั่วอเมริกานั้น ปี 2025 นี้เกิดขึ้นมาแล้ว 504 ครั้ง
ภายหลังเหตุกราดยิงไม่กี่ชั่วโมง สำนักงานตำรวจเมืองสต็อกตันจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 คน ในจำนวนนี้เป็นเยาวชน 1 คน โดยตั้งข้อหาพกพาอาวุธและข้อหาเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรม อย่างไรก็ดี ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่า การจับกุมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกราดยิงในงานเลี้ยงวันเกิดครั้งนี้แต่อย่างใด
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี)