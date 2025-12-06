ตร.เผยรอญาติ “นัทปง” เปิดบ้านค้นหลักฐาน คลีปมไซยาไนด์ อยู่ในร่าง พรุ่งนี้

ผู้การฯนนท์ ร่วมประชุมความคืบหน้าการเสียชีวิต “นัทปง” เตรียมเปิดบ้านเก็บหลักฐานเพิ่มพร้อมญาติ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. 68 ที่สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บางกรวย ได้ประชุมเพื่อติดตามข้อมูลและร่วมตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม การเสียชีวิตของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปี ผู้สื่อข่าวช่องดัง ภายในบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น พื้นที่ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักรอติดตามความคืบหน้าคดี
พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ให้ข้อมูลสั้นๆว่า เบื้องต้นอยู่ระหว่างการประชุมรวบรวมพยานหลักฐาน โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอีกครั้ง และจะเลื่อนเข้าตรวจสอบภายในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งวันพรุ่งนี้ เนื่องจากต้องรอญาติผู้เสียชีวิตกลับมาจาก จ.เชียงราย