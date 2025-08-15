สภ.ปลายบาง จัดโครงการปั่นจักรยานปันความสุข นำถุงยังชีพมอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่

วันที่ 15 สิงหาคม 2568 สภ.ปลายบาง จัดโครงการปั่นจักรยานปันความสุข มอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย นำโดย ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.ปลายบาง พร้อมด้วย พ.ต.อ.รักศักดิ์ เมฆจินดา ผกก.สภ.ปลายบาง, ดร.อภินันท์ เหลือพิพัฒน์สร กต.ตร.สภ.ปลายบาง, คุณอาคม ทิมประเสริฐ กต.ตร.สภ.ปลายบาง, คุณจิณณะ นิ่มนวล ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.ปลายบาง, นายธนวัฒน์ แสนภักดี ปลัดอำเภอบางกรวย, นายวุฒิบูรณ์ วิงวน ที่ปรึกษานายกอบจ.นนทบุรี, นายสุรชัย โชคสกุลวงศ์ กำนันตำบลปลายบาง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบาง และพี่น้องจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก
ด้าน ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ หรือ ดร.ประธานชาติ ประธาน กต.ตร.สภ.ปลายบาง กล่าวว่า สถานีตำรวจภูธรปลายบาง ได้จัดโครงการปั่นจักรยานปั่นความสุข มีพ.ต.อ.รักศักดิ์ เมฆจินดา เจ้าของโครงการ เพื่อนำถุงยังชีพมามอบให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ชุมชนวัดศรีประวัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 6 ราย และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน สิ่งของภายในถุงประกอบไปด้วย ข้าวสาร, ผงซักฟอก, สบู่, ยาสีฟัน, น้ำยาล้างจาน, น้ำปลา, น้ำตาล, เกลือ, ปลากระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อมอบให้ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ต่อสู้ในสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีในช่วงนี้ และการมามอบของถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาส จะใช้การปั่นจักรยานมามอบความสุขถึงบ้านและขอขอบพระคุณทางผกก.สภ.ปลายบาง ที่ได้จัดโครงการดี ๆ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ นอกจากนี้ตนยังได้มอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป และขอขอบพระคุณคณะ กต.ตร สภ.ปลายบาง, ที่ปรึกษา กต.ตร, ฝ่ายปกครอง, ปลัดอำเภอบางกรวย, ที่ปรึกษานายกอบจ.นนทบุรี และจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมปั่นจักรยานมอบความสุขให้ผู้ป่วยติดเตียง สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการ