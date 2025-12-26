คุมฝากขัง “กาน เวลไฟร์” โวยถูกรังแก แม่เศร้าพบลูกครั้งแรกในรอบปีหลังหนีคดีเก่า

ตำรวจ สน.ประชาชื่นคุมตัว “กาน เวลไฟร์” ผู้ต้องหายิงบนทางด่วน ฝากขังผัดแรก พร้อมคัดค้านประกันตัว เผย “ผมโดนรังแก” ด้านแม่เศร้าพบหน้าลูกครั้งแรกในรอบ 1 ปี หลังหนีคดีเก่า
จากกรณีตำรวจจับกุม นายสงกรานต์ พานภู่ หรือกาน เวลไฟร์ อายุ 37 ปี ผู้ต้องหายิงนายอนุวรรตน์ ญาตินิยม อายุ 34 ปี เสียชีวิตบนทางด่วนพิเศษศรีรัช ย่านประชาชื่น ช่วงเช้ามืดวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (26 ธ.ค.) ที่ สน.ประชาชื่น พนักงานสอบสวนได้เบิกตัว นายสงกรานต์ ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน” ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อนำตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังไปขออำนาจศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ฝากขังผลัดแรก เป็นระยะเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.68 ถึง 6 ม.ค.69 โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรง มีอัตราโทษสูง และมีพฤติการณ์หลบหนีคดีมาก่อน
ระหว่างการควบคุมตัวออกจากห้องขังในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบได้ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด สื่อมวลชนที่มาปักหลักติดตามทำข่าว ได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหา แต่นายกานมีท่าทีไม่พอใจ พร้อมตะหวาดใส่สื่อมวลชนด้วยเสียงดังว่า “เฮ้ย หลบหน่อยๆ” ก่อนถูกนำตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง
ขณะเดียวกัน มารดาของนายกาน ซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัด ได้พยายามขอเข้าพบลูกชาย โดยระบุว่า ไม่เคยพบหน้าลูกมานานกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ผู้ต้องหาหลบหนีคดี และต้องการสัมผัสตัวลูกชายเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อนุญาตให้สื่อสารพูดคุยกันได้เพียงผ่านรถควบคุมผู้ต้องขังเท่านั้น
มารดาของนายกาน กล่าวทั้งน้ำตาว่า “ให้ทำตัวดีๆ อดทน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่า เราเมาขาดสติ ถึงเป็นเช่นนี้ ถ้าหนูมีสติ หนูก็คงไม่เป็นขนาดนี้ แม่รู้ ขอให้อดทน แม่ก็จะอดทนรอ ลูกก็ต้องอดทน เข้าไปก็ต้องทำตัวดี ๆ หนูจะได้อภัยโทษ“ขณะที่นายกานกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ผมโดนรังแก” ก่อนจะยกมือไหว้มารดา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับรถควบคุมผู้ต้องขังออกจากสน.ประชาชื่น มุ่งหน้าไปยังศาลอาญารัชดา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มารดาของผู้ต้องหารู้สึกเสียใจอย่างมากที่ได้พบลูกชายอีกครั้งในสภาพถูกควบคุมตัว หลังจากที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อหรือพบเจอลูกได้เป็นเวลานาน หลังจากที่เขาหนีครอบครัวไป ทำให้เกิดความเครียด กินไม่ได้นอนไม่หลับ อีกทั้งตนเองยังมีปัญหาด้านสุขภาพ ยืนยันเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและลูกชาย